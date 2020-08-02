Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuşdemir köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Uşak ve Banaz orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale ediliyor Yangınlara, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye, 2 su tankeri ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Çalışmalara yakın köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

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