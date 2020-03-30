Vefa’ya destek

İstanbul’da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli bir şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan aynî yardımları ve nakdî destekleri ulaştıran Aziz Hüdayi Vakfı, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan hastalara yönelik yardımlarını arttırma kararı aldı.

İstanbul’da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan bu yardım hareketine 425 yıldır hizmet veren Üsküdar merkezli Aziz Hüdayi Vakfı da katılıyor. İstanbul’da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli bir şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan aynî yardımları ve nakdî destekleri ulaştıran vakıf, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan hastalara yönelik yardımlarını arttırma kararı aldı. Vakıf bu kapsamda hastalığın yayılmaması amacıyla devletin yaptığı çağrıya uyarak evlerinden çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan hastaların gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha uzmanları ve gönüllüleriyle birlikte market alışverişlerini gerçekleştiriyor. Yardımların koordinasyonu noktasında kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu belirten vakıf, hayırsever vatandaşları vefa hareketine katkı vermeye çağırıyor. İstanbul / Sedat Serdar

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