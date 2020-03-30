"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2020 SALI - YIL: 51

Vefa’ya destek

30 Mart 2020, Pazartesi 23:39
İstanbul’da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli bir şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan aynî yardımları ve nakdî destekleri ulaştıran Aziz Hüdayi Vakfı, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan hastalara yönelik yardımlarını arttırma kararı aldı.

İstanbul’da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan bu yardım hareketine 425 yıldır hizmet veren Üsküdar merkezli Aziz Hüdayi Vakfı da katılıyor. İstanbul’da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli bir şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan aynî yardımları ve nakdî destekleri ulaştıran vakıf, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan hastalara yönelik yardımlarını arttırma kararı aldı.

Vakıf bu kapsamda hastalığın yayılmaması amacıyla devletin yaptığı çağrıya uyarak evlerinden çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan hastaların gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha uzmanları ve gönüllüleriyle birlikte market alışverişlerini gerçekleştiriyor. Yardımların koordinasyonu noktasında kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu belirten vakıf, hayırsever vatandaşları vefa hareketine katkı vermeye çağırıyor.

İstanbul / Sedat Serdar

 

Etiketler: vefa, destek
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım

    Asıl mesele âdil yargılama hakkı

    Vatandaşın işi ve aşı için tedbir alınsın

    AB’nin virüs imtihanı

    Evlere Yeni Asya götürdüler

    Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz

    AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı

    Suriye'de 10 kişide koronavirüs tespit edildi

    Hastaneler yetersiz kaldı: Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu

    Koronavirüs nedeniyle can kaybı 168'e yükseldi

    Salgın nedeniyle bir ateşkes daha

    Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

    Gram altın rekor kırdı

    'Tedbirler pişman olmaktan iyidir'

    Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin yardım kampanyasına destek

    İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

    İstanbul'da virüs sakinliği

    Benzine indirim, motorine zam

    Çin'deki 20 eyalette son 4 haftada yeni vaka görülmedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Virüsü barış fırsatı yapalım
    Genel

    Asıl mesele âdil yargılama hakkı
    Genel

    Beka zulümle değil, adaletle mümkün
    Süleyman KÖSMENE

    Susmak konuşmaktan çoğu zaman daha hayırlıdır
    Faruk ÇAKIR

    Gün, tedbir günü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl çetesi işbaşında
    Risale-i Nur'dan

    Musibete tevekkülle mukabele etmek
    Nejat EREN

    Koronavirüs karantinacı mı, yoksa bir uyarıcı mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.