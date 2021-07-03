Yaz Kur’ân kursları çocuk sesleriyle şenlenecek

İstanbul’da geçen yaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim veremeyen yaz Kur’ân kursları, pazartesi günü öğrencilerine yeniden kavuşacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl yaz aylarında Kur’ân kurslarında yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur’an kursları yapılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda pazartesi gününden itibaren, Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul’daki bütün cami ve Kur’an kurslarında yaklaşık 7 bin personel öğrencilere eğitim vermeye başlayacak.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Şu anda kayıtlarımız online ve doğrudan devam ediyor. 11 Temmuz’a kadar kayıtlarımız devam edecek. İstanbul’daki bütün cami ve Kur’ân kurslarımızda, yaz Kur’ân kurslarımız yürütülecek” dedi. Maşalı, yaz Kur’an kurslarındaki eğitimin pazartesi günü başlayıp 20 Ağustos’a kadar süreceğini ifade etti.