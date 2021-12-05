Yolcu seçen taksiler trafikten men edildi

Şişli’de bir AVM önünde ticarî taksilerin yolcu seçtikleri ve Türk müşterileri almadıkları yönündeki şikâyetler üzerine sivil trafik ekipleri denetim yaptı.

Denetimde yolcu seçtiği tesbit edilen ticarî taksi sürücüleri hakkında tutanak tutuldu. Yolcu seçtiği tesbit edilen 6 ticarî taksi 5 gün süre ile trafikten men edildi. Çalışma ruhsatı bittiği halde trafiğe çıkan 6 sürücüye ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile irtibata geçilerek, “İlgili belediye tarafından verilen çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” maddesinden ayrı ayrı bin 339 TL cezaî işlem uygulandı. Haber Merkezi

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