Fecir vaktinin ecir vakti olduğunu biliyor muyuz?

Müthiş sorulara, müşfik cevaplar (11)

Uyan ey gözlerim gafletten uyan!

Uyan uykusu çok gözlerim uyan,

Azrail’in kastı canadır, inan.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan!

Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Yukarıdaki şiir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Devri’nin son padişahı olan Sultan 3. Murat’a aittir. Cihan Padişahını bu kadar derin bir üzüntü içinde bırakan ve bu şiire ilham veren olay, fecir vaktindeki ecirden mahrum kalmak endişesidir.

Bir sabah uyandığında güneşin doğmak üzere olduğunu görür ve sabah namazının vaktinin geçmiş olduğunu fark eder. İşte bu an, Koca Sultan’ın yıkıldığı andır. İki büklüm yatağının içinde oturur, bu şiiri kaleme alır.

Üç kıt’aya hükmeden bir devletin sultanı, bir sabah namazını kaçırdığı için Kâinatın Sultanı’na olan mahcubiyetinden dolayı pişmanlık içinde ağlıyor, gafletinden dolayı gözlerine sitem ediyor.

Fecir vakti ecir vaktidir. Fecir vakti, kâinatta büyük bir inkılâbın başlangıç vaktidir. Rızık ve sevap taksimatı bu zaman diliminde yapılır. Geceyi arkada bırakarak yeni bir güne giderken ilk durağımızdır fecir vakti. Bu durakta tefekkürümüzü, tezekkürümüzü en hassas şekilde yaparak ve sonra ertesi fecre kadar sürecek yolculuğa çıkarız.

Cenab-ı Hak sabah namazı için, “Sabah namazı şâhitlidir” (İsra, 78) buyuruyor. Efendimiz de, (asm) “Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar.” (Tirmizi, 684) buyurarak bu zaman diliminin mü’min için değerine dikkat çekmiştir. Zira sabah namazı, en kısa fakat sevabı ve manevî kazancı en fazla olan namazdır. Meleklerin şahitlik ettiği bir namazı eda etmekten daha değerli ne olabilir ki?

Sabah namazını tan yerinin ağarmasından biraz önce yüce divana durarak eda ederiz. Uykunun en derin ve tatlı yerinde kalkıp, İlâhî huzura durup, kısa ama muhtevası derin olan ibâdete fecirdeki bereket ayrı bir anlam kazandırır.

Gece boyu bir berzah hayatı yaşayan canlılar, fecir vaktinde üzerlerindeki ölü toprağını atıp yeni bir güne başlamak üzere ayağa kalkarlar.

Fecir, kelime olarak “yarmak” anlamında olup, aydınlığın karanlığı yarıp çıktığı zaman anlamına gelmektedir. İnsan bu âyetleri huzur ve huşû içinde seyrederken, kalbinde de imanın nuru gafleti yarıp ruhu intibaha getirir. Zamanların elmas parçasıdır fecirler. Âşıkların gözyaşlarıyla ibadette, duâda ve niyazlarda oldukları, şevkle doldukları lâhûtî anlardır fecirler.

Evet, fecir vakti ecir vaktidir.