Kim Tutar Elimden

ŞİİR

Mahrum etme rahmetinden nurundan, Gaflete düşmekten kurtar Allah’ım. Ayrı koyma beni hiç huzurundan, Kalbim senin için atar Allah’ım. Korkuyorum zalim nefsin şerrinden, Yine sana sığınırım ben senden, Bir lem’a yollasan Settar isminden, Tüm günahlarımı örter Allah’ım. Musibetler İzzetine bir perde, Şâfi ismin şifa olur her derde, Seni anan hazır bulur her yerde İsmin imdadıma yeter Allah’ım Ruhumu sıksa da yeis halkası, Kalbimi kaplasa hüzün dalgası, Nur isminin gölgesinin gölgesi, Gönlüme bir güneş katar Allah’ım. Baş başa kalırsam kederle gamla, Sonsuz aczim, fakrım ve ihtiyacımla, Rahmetinden vereceğin bir damla, Bütün hâcatıma yeter Allah’ım. Çok mahçubum, başım önüne eğik, Biliyorum Rabbim kusurum büyük, Yardımın olmasa çekilmez bu yük, Elimden başka kim tutar Allah’ım.

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