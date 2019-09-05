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5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Maişet derdi namaza mâni olur mu?

05 Eylül 2019, Perşembe
İnsanı namazdan alıkoymak için her yolu deneyen nefis, maişet derdini bahane göstererek “bak sen de çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çalışıyorsun.

Çalışmak da bir ibadettir. Öyleyse namaz kılmasan da olur” diyerek, insanla namaz arasına perde çekmeye çalışır. Bediüzzaman Hazretleri, böyle hakikatsiz perdeleri Nur’un hakikatleri ile yırtarak nefsin bu silâhını da elinden alır. 

“Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derd-i maişetin zarurî işleridir.” bahanesine karşı, Üstad Hazretleri cevap veriyor: 

“Öyle ise ben de sana derim ki: “Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan, sonra biri gelse, dese ki, “gel on dakika kadar şurayı kaz, yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın.” Sen ona, “yok gelmem, çünkü on kuruş gündeliğimden kesilecek. Nafakam azalacak” desen, ne kadar divane bir bahane olduğunu elbette bilirsin.” (Sözler, 21. Söz)

Gerçekten de namazla elde edilen kazanç, hiçbir dünyalık kazançla kıyaslanamaz. Ama insanoğlu hazır lezzetleri ilerideki çok büyük zevk ve lezzetler tercih ettiğinden, aldanıyor ve divanece hareket ediyor. 

Risale-i Nur’da geçen şu hikâye, bu konuya ilişkin güzel bir örnek olur kanaatindeyim:

Şöyle ki: Eskiden, hanımıyla birlikte büyük bir mânevî makamda bulunan, fakat geçim sıkıntısı çeken bir zat, bir gün bir keramete mazhar oluyor. Hanımının geçim darlığından şikâyeti üzerine, o zat duâ eder ve  yanlarına bir altın kerpiç düşüveriyor. Hanımı bu duruma çok sevinir. 

Fakat o Allah dostu bir murakabe eder ve “bu kerpiç Cennetteki köşkümüzün bir parçasıdır, ahirette köşkümüzde bir kerpiç eksik olacak” deyince, hanımı “öyleyse duâ et yerine gitsin. Gerçi çok muhtacız, ama bâki köşkümüzün bir kerpici fâni bir surette zayi olmasın.” O zat duâ eder ve keriç yerine gider.

Dünyanın en lezzetli, fakat fâni maişeti ve rahatı nerede, ebedî âlemde Cennet nimetleri ve Cenab-ı Hakk’ın cemalini görmek nerede?

Hem namaz gibi kısacık bir ibadet vazifesi, dünya işine de mâni değildir. İşyerinde istirahat zamanında az bir fedakârlıkla bu vazife yerine getirilebilir.

Böyle kazançlı bir vazifeyi, “maişetime mâni” diye terk etmek, cam parçalarını kazanmak için elmasları feda ediyoruz demektir ki, bu da akıl sahiplerinin yapacağı bir davranış değildir.

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