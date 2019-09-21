"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mi’rac’a çıkmak ister misiniz?

21 Eylül 2019, Cumartesi
Bende emanettir ruhum ve tenim, Sen Rabbimsin, ben Senin bir bendenim, Ruhum Mi’rac makamına yükselir, İki büklüm secdedeyken bedenim.

Mi’rac’dan bize hediye olarak gönderilen namaz, bizi Mi’raca çıkaracak bir yoldur, belki de bir buraktır. “Allahuekber” diyerek namaza duran bir mü’min, Mi’rac yolculuğuna çıkmış demektir. Namaza duran bir insan, ne kadar ihlâs, huzur ve huşu içinde yol alırsa, Rabbinin huzuruna o kadar yakın olacak, Mi’rac makamına vasıl olacaktır. 

Mi’rac hadisesi, gerek Peygamber Efendimizin (asm) hayatında, gerekse Müslümanların itikadında çok önemli bir yere haizdir. Cenâb-ı Hak En Sevgili kulunu huzuruna dâvet etmiş, en yakınında misafir etmiştir. O’nun şahsında da, O’nun ümmetine bu yolun açık olduğunu, insanın istidatlarına, bu yolda bir sınır konulmadığını bildirmiştir. Böylece, kullarının kendi katında ne kadar değerli olduğunu göstermiştir.

 Mi’raç’ta Cenab-ı Hak (cc) ile Resulullah (asm) arasında geçen tahiyyat mukalemesi, namazın bir mi’raç olduğunu göstermektedir. Zaten Peygamber Efendimiz (asm) “Namaz mü’minin mi’racıdır” diyerek, mü’minlere müjde vermiştir.

 Allah ile Resulünün (asm) bu selâmlaşma ve sohbetini, namaz kılan mü’minler de hissederler. 

Bu hususu Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde izah eder: “Her mü’minin namazı, onun bir nevi mi’racı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mi’rac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir. 

O tahatturla o mübarek kelimelerin mânâları cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve ihâtalı mânâlar tasavvur edilir veya edilebilir.” (Şuâlar, 6. Şuâ)

İşte namaz, Cenâb-ı Hakk’ın en yakınına kadar yükselmek, O’nun selâmına muhatap olmak demektir. Bizi Rabbimizin huzuruna kadar çıkartan, âdeta beşeriyetten çıkartıp melekiyet mertebesine yükselten namaz, kulluğun özü, ibadetlerin cümlesini içine alan küllî bir ubudiyettir. İnsan rükûya eğildikçe yükselir, secdeye kapandıkça Rabbine yaklaşır. 

Bir insan, bir kaymakamın, bir valinin veya bir cumhurbaşkanının huzuruna çıkabilmek için ne engelleri aşmak, ne insanlara rica etmek, ne vazifelilere yüz sürmek zorunda kalır. Hasbelkader huzura çıkmayı başarırsa, ne kadar mutlu olur, ne kadar kıvanç duyar. Namazda ise, Rabbimiz, Malikimiz, Razıkımız, Kâinatın Sahibi ve Sultanı olan bir Zat-ı Akdes’in huzuruna çıkıyoruz. Böyle bir makama aracısız, müsaadesiz, engelsiz, zahmetsiz çıkmak, her insanın canına minnettir. Böyle bir makama çıkmayı, Cenâb-ı Hakk’a selâm verip selâmına muhatap olmayı, akıl sahibi olan hangi insan istemez? 

Öyleyse, buyrun namaza!

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş çözüm değil

    Adalardan başlayarak “sıfır atık”

    İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi: Elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor

    'Şu konuda bir ittifakımız var'

    6-8 Ekim gösterilerine ilişkin Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında karar

    Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

    ABD, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı edecek

    ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulayacak

    AKP'li başkan görevi bıraktı

    Mansur Yavaş hakim karşısında

    Basın hürriyeti zarar görüyor

    Anneleri ayırmayalım

    İnsanlık dışı durum engellensin

    Ekonomik krizde dip yakın

    Yalan seline karşı çıkalım

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Keşmirliler evlerini terk etmek istemiyor

    Pendik'deki orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

    Twitter: Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya alındı

    Meteoroloji'den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Rabbinin hükmüne sabreyle
    Genel

    Savaş çözüm değil
    Ahmet BATTAL

    Yargıcının şahidi burgucu mu?
    Abdil YILDIRIM

    Mi’rac’a çıkmak ister misiniz?
    Cevher İLHAN

    “Fitne stratejileri”ne mukabil...
    Mehmet ÇETİN

    Bakara/41’den ihlâsa giden yol
    İslam YAŞAR

    Demokrasiye darbe ihaneti
    Sebahattin YAŞAR

    Özgüven üzerine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve değişim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.