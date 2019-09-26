Namaz kılmak yaşlanmayı geciktirir mi?

Müthiş sorulara, müşfik cevaplar (14)

Şu seyyar âlemi Bir’i tutuyor,

Durgun su yosunu, kiri tutuyor,

İnsan ibadetle meşgul oldukça,

İbadet insanı diri tutuyor.

Düzenli olarak günde beş vakit namazını kılan, yılda en az otuz gün oruç tutan, her gün duâ ve tefekkür eden insanlar, yaşlansalar bile fazla yıpranmazlar, kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak kadar vücutları zinde kalır.

Abdestin, namazın, orucun ve duâ ve tefekkür etmenin ruh sağlığına olduğu kadar, beden sağlığına da pek çok faydaları olduğu, ilmen de kabul ve tasdik edilmektedir. Estetik Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Arslan, günde 5 defa alınan namaz abdestinin yaşlanmayı geciktirici anti aging (yaşlılığa karşı) etki yaptığına dikkati çekmiş, “enseyi, dirsek içlerini, el bileklerini, ayakları gün içerisinde 4-5 defa soğuk suyla ıslatarak, kanlandırmayı arttırıyoruz. Seratonin hormonu salgılandığı için kendimizi huzurlu ve mutlu hissedip, ferahlıyoruz. Hem hücreler kanlanıyor hem de beynimize daha fazla oksijen gidiyor” demiştir. Dr. Ahmet Arslan, günde üç beş defa eli, yüzü, dirsekleri ve enseyi soğuk su ile ıslatmanın cilt sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulamıştır.

İbadet gerçekten de insanı diri tutuyor. İbadet eden insanın evvelâ ruhu yaşlanmıyor. Manevî gıdalarla beslendiği için her zaman dinç ve diri oluyor. Sonra da ruhundaki bu gençlik iksiri bedenine sirayet ediyor ve beden de diri kalmaya devam ediyor.

İbadetlerin beden sağlığına sağladığı faydalar, hem Âyet-i Kerimelerde, hem de bir çok Hadis-i Şerifte ifade edilmiştir. Sağlığın korunması temizlikle başladığı için, dinimizde temizliğe çok önem verilmiş, Müslümanlar temiz olmaya teşvik edilmiştir. “Orada temizlenmeyi seven bir takım adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever” (Tevbe Sûresi, 108) Namazdan önce abdest almak suretiyle temizlenmek de yine dinimizin temizliğe verdiği önemi gösterir.

Peygamber Efendimiz de (asm) şöyle buyurmuştur: “Ey Enes! Abdest al! Çünkü, abdest sağlığı korur.” (İbn-i Kesir: 6195)

Airobik, yoga, fitnes gibi hareketlerle genç kalmaya çalışanlar, buralarda geçirdikleri zaman kadar namazla meşgul olsalar, hem ruhları kirlerden temizlenecek, hem bedenleri daha genç ve diri kalacaktır.

Hem de kulluk vazifesini yapmış olmanın huzuru içinde olacaklardır.