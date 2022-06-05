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5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Zambardıman

Adnan NACİR
05 Haziran 2022, Pazar
Bundan tam altı ay önce, Reis-i Cumhurumuz ekonomide Çin modeli ile büyüyeceğimizi anlatırken şöyle demişti:

“19 yıllık süreçte yol, köprü gibi pek çok büyük yatırımı tamamladık. Artık bu sürecin sonuna geldik. Ekonomik olarak bunların da meyvesini yiyeceğiz. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle, bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. Bunu vatandaşlara iyi anlatın. Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak.”

Büyüme ve enflasyon oranlarının açıklandığı günlerdeyiz. Bir dönem içindeki mal ve hizmetlerin toplamına bakılır, enflasyon etkisi ile şişen rakamlar çıkarılır ve büyüme oranı bulunur. Peki, enflasyon doğru hesaplanmamışsa? Gerçek enflasyonun sadece yarısı ilan edildiyse? O zaman büyüme rakamı da bu yanlışlık sonucu, olduğundan büyük çıkmış olur. Büyüme için sözde-düzeltiyorum- yüzde yedi dediler. “Yedi” derken bir rakam kastetmemiş olabilirler mi? Zira nasıl büyüdü diye baktığımızda “Türkiye yedi büyüdü” diyebiliriz. Yani tüketim harcamaları arttı. Velakin, bu harcamalar kamu bankaları başta olmak üzere piyasayı şişiren kredilerle olmuşsa gerçek bir büyümeden bahsedilemeyeceği gibi enflasyon da buna bağlı olarak hızla tırmanacaktır. 

Vatandaşların alım gücü artmadı ama “verim” katsayısı yükseldi. Ona para ver, buna para ver derken sabit gelirlilerin elinde avucunda bir şey kalmıyor. Resmî TÜİK enflasyonu bile yıllık olarak % 73,5 diye açıklandı. Enag grubunun ise enflasyonu % 160 bulduğunu söyleyelim. TÜİK hesaplamada kullandığı madde sepetini artık açıklamayacakmış, ucuz fiyatlar listesini göremeyeceğimiz anlamına geliyor bu. 

Zambak çiçekleri

6 aylık sürenin sonunda meyve görmedik ama açan çiçekler var, “zam”bak çiçekleri. Haziran ayının girmesiyle birlikte “zambardıman” veya “bombardızam” yağmurlarının etkisiyle zambak çiçeklerinin büyümesi hız kazandı: Evlerde kullanılan doğalgaza % 30, sanayide kullanılana % 40 zam geldi. Pisagor teoremi uygulanırsa vatandaşa etkisi en az % 50. Bu trigonometrik artış, daha Nisan ayında gelen doğalgaz zammını henüz hazmedemeyen vatandaşın triger kayışını kopartır, maazallah. 

Durun, daha bitmedi; elektrik evlerde % 15, işyerlerinde % 25 zamlandı. Nisan’da yapılması düşünülüp ertelenen % 67’lik Telekom zamları da 1 Haziran itibarıyle devreye girdi. Un fiyatları % 43 arttı, trafik sigortaları % 25. Sigara ve alkol ürünlerinin (Erdoğan’ın tabiriyle kuru-sulu) vergilerine zaten her fırsatta zam üstüne zam yapılıyor. Akaryakıt zamları artık vaka-yı adiye haline geldi. Şarkısı bile var: “A. yakıtta kundura, zam gelir dura dura... ”

Üretimde kullanılan elektrik, doğalgaz ve elektrik üretmek için kullanılan doğalgaz, fiyatları ile taşıma maliyetlerini arttıran akaryakıt, köprü, otoban ve tünel ücretleri, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını göklere çıkarır. Geçen ay ekmek, süt ve çay fiyatlarına gelen korkunç zamlar, durduğu yerde kalmayacak anlaşılan. 

Bu kadar başarılı ekonomi yönetiminin sırrını merak edenler için söyleyelim, Tansu Çiller, “Ekonomi konusunda dümenin arkasında ben varım. Maliye Bakanı Nureddin Nebati sık sık beni ziyaret ediyor ve fikirlerimi alıyor. Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara da katılıyorum” diyormuş. Aman diyelim Tansu Hanım, bunlar bir şekilde kendini kurtarır da, olan size olur, ihale size kalır sonra...

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