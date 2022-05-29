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29 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

"Bir okuma programında daha Barla’daydık"

29 Mayıs 2022, Pazar
...Ve düştük artık Barla yollarına. Barla latince bir kelimedir, “gizlenen, saklanan” manalarına gelir. Nasıl Nur talebeleri “sırren tenevveret” gizlice parlayan, nurlanan hakikatine mazhar olduğu gibi Barla ve ismi de aynı sırra mazhar olmuştur. İşte okuma programımız için buradaydık...

19 Mayıs tatilini bir fırsat bilip düştük Barla Okuma Programına. Barla’dan önce ilk istikamet Bediüzzaman Hazretlerinin 1953’den sonra yedi sene kaldığı Isparta’daki evi oldu. Bu evde Üstadın hayatını müşahhas bir şekilde görmek mümkün. El yazması nüshalar, Bediüzzamanın bir sepeti doldurmayacak kadar az eşyası ve yüz yamalı cübbesi... Taşıyla toprağıyla mübarek olan bu beldede seyyar medresemizin yeni adresi İslamköy’dü. Halkın içinden kendi emeğiyle millete hizmet etmek için gelebileceği en yüksek makama gelen ve geldiği yeri unutmayan, demokrat çizgiye sonuna kadar sadık bir siyasetçi olan Süleyman Demirel’in Külliyesini ziyaret ettik. Ve düştük artık Barla yollarına. Barla latince bir kelimedir “gizlenen, saklanan” manalarına gelir. Nasıl Nur talebeleri “sırren tenevveret” gizlice parlayan, nurlanan hakikatine mazhar olduğu gibi Barla ve ismi de aynı sırra mazhar olmuştur.

Şahs-ı maneviyi damarlarımıza kadar hissettik

Bediüzzaman Hazretleri Barla ile kendi Nurs köyünden daha ziyade alakadardı. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketinden ve İstanbul’da ettiği hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada yedi sekiz talebesiyle yüz derece hizmet ettiği ve bir gaye-i hayali olan Medresetüz-Zehra projesinin tahakkuku olan ilk Nur medresesi ve Nur Risalelerinin büyük bir kısmı Barla’da  yazdırılmıştı. Barla’da okuma programı yapmak hele hele Yeni Asya Sosyal Tesislerimizde farklı illerden gelen ablalarımızla tanışmak, muhabbet etmek... Bizlere şahs-ı maneviyi damarlarımıza kadar hissettirdi. Okudukları eserler gibi yüzleri, kalpleri nur olan bu insaların kimi evinde çocuğunu bırakıp  kimi işini kimi kilometreleri aşıp  gelmişti. İşte Nur Talebelerindeki bu cehd ve azmin kaynağı Üstad’larından aldıkları azami ihlas dersidir.

Çam dağına çıkmadan olmazdı

Barla’ya gidip Bediüzzaman ‘ın “Ben bu menzilleri yıldız sarayına değişmem” dediği Çam dağına çıkmadan olmazdı. Elhamdülillah Rabbim çok güzel ikramlarla Çam dağına çıkmayı da nasip etti. Barla’da günlerin nasıl geçtiğini insan anlamıyor. 

Programa Ankara, Osmaniye, Isparta, İzmit, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas, Afyon, İstanbul, Ermenek, İzmir’in katılımlarıyla büyük bir uhuvvet atmosferi oluştu. Evet, 19-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Barla Okuma Programından şevk aldık ve şevk vermek üzere Barla’dan ayrılma vakti gelmişti. Programı organize eden İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucularından, emeği geçen ablalarımızdan ve bizi yine çok güzel ağırlayan Demirdöğmez ailesinden Allah razı olsun. Bir sonraki 30 Haziran-04 Temmuz’da yirmi altıncısı gerçekleşecek  olan Geleneksel Barla Hanım Okuma Programında görüşmek dileğiyle.

Program düşünceleri

Programa katılan kardeşlerimizden bazılarının düşünceleri ise şöyle

*Gönlümüze ballar akıtan Rabbimize hamdü senalar olsun.. Üstadımızdan da ebeden razı olsun.. Emeği geçen abla ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.  Pınar/Ankara

*Çicekler, yollar ve havası hoşgeldin der gibi Risale-i Nur’un neşredildigi yer olduğundan nur saçıyordu. Allah’ım bir kere daha gelmeyi nasip et. Fatma Vurğun/İzmir

*Elhamdülillah dolu dolu bir kamp programıydı. Risale-i Nur’un dersleri yüzlerde aydınlık ve kalplerde nura sebep oldu. Uhuvvet, tesanüt, ihlas, muhabbet kavramlarının yaşandığı mükemmel bir kamp programıydı. Elif Uyanık/ Osmaniye

*Ruhumuz yogun bakıma girmiş gibi. Dünyayı sessize aldık, âlem değiştirdik. Şevk aldık şevk verdik. Barla dinlenilmez yaşanır... Bir dahaki sefere kimse kaçırmasın! Tuba Nurlan /Almanya

*Muhteşem bir beraberlikti. Rabbim tekrarını nasip etsin. Allah razı olsun hepinizden. Hatice Durak/ Diyarbakır

* Böyle müdakkik ve şevkli abla ve kardeşlerim olduğunu gördükçe cemaatimle iftihar ediyorum.  Allahherkesten ebeden razı olsun. Güler/Diyarbakır

***

Güneşin doğuşu başkadır orada , batışı başka

Nur erleri orada eriştiler İlahi aşka

Sanki izleri hâlâ durur,  toprak ve taşta

Her daim dillerde efsanedir Barla.

Hasan Şen

***

HABER: ZEHRANUR YILDIZ - İZMİR

Etiketler: okuma programı, Barla
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