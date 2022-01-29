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29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Çarşamba günü mübarek üç aylara gireceğiz

29 Ocak 2022, Cumartesi 10:54
İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Covid-19 gölgesinde ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi

Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 3 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 27 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 1 Mayıs'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Etiketler: çarşamba, üç aylar
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