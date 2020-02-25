‘Manevî arınma mevsimi’ Üç Aylar başlıyor

İslâm Âlemi’nde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar, bugün başlıyor.

Recep ayının Cuma’ya bağlanan ilk Perşembe akşamı 27 Şubat’ta, Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Üzeyir Öztürk, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Üç Aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Hayatımızda adeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek Üç Aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz, Yaradan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece değerli fırsatlardır. Bu müstesna zaman dilimi bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeye, gaflet uykusundan uyanmaya vesile olmalıdır.”

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