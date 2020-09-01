"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Ben seçmene seçmen demem

Ahmet BATTAL
01 Eylül 2020, Salı
Avrasya Araştırma Şirketi yeni seçim anketi sonuçlarını açıklamış.

Tahminlerine göre AKP’nin oyu % 36, MHP’nin oyu % 7. Konumuz olmadığı için diğerlerini geçelim, DEVA Partisi % 2,7, Gelecek Partisi % 2,6 oy oranında çıkmış. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir TV kanalında soruları cevaplarken Ahmet Davutoğlu’nun ve Ali Babacan’ın kurduğu partilere AKP seçmeninden oy gidip gitmediği hususunda şunları söylemiş: 

“… (yaptırdığımız anketlere baktığımızda) şu ana kadar bizden herhangi bir şekilde oy gitmiş değil. Zaten oy diyebileceğimiz bir oy oranları da söz konusu değil.”

Tahmin bizim işimiz değil. Tahminleri yorumlamak da bizim işimiz değil. 

Yeni kurulan ve henüz teşkilâtlanmasının başında olan iki partinin toplam % 5’ten fazla oy alacağı tahmini elbette birilerine mezarlıkta türkü söylettirir. 

Biz “mezarlıktan geçerken türkü söyleyen cesurlar”ı izlemekle yetiniriz. 

Bir de biz konuşmanın “oy diyebileceğimiz oy oranları” kısmına takıldık. Burasıyla ilgiliyiz. 

“Çekinmemizi gerektiren bir oran değil” deseydi mesele yoktu. “Cesaret gösterisi” derdik. 

“Korkmamızı gerektiren bir güçleri yok” deseydi yine “galiba cesurmuş” der geçerdik. 

“Oy diyebileceğimiz oy” ya da “oy oranı diyebileceğimiz oy oranı” kısmı bir hafife alma hissi veriyor. Ve üstelik bu üslûpta, hafife alınan, rakip değil o rakibe oy veren seçmen. Ve dünya âlem biliyor ki Davutoğlu ve Babacan AKP seçmeninden oy alacak. 

Güreşte rakip hafifse hafife alırsınız. Ama siyaset güreşe benzemez. 

Hafife alınan rakiplerin tepeden bakanları kündeye getirdiği çok görülmüştür. 

Ciddiye alınmayan seçmen bundan haberdar olur ve hele buna içerlerse tepkisi sert olabilir. 

AKP’nin çok zamandır seçmene tepeden baktığını biliyoruz. Hatta Erdoğan’ın partisinin genel başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalarda zaman zaman parti örgütünü bu hususta haşladığını da okuyor veya duyuyoruz. 

Bu zılgıtlar bir korkudan kaynaklanıyor. Bu da belli. 

Ama “sırça saray partisi” imajı AKP’yi bitiriyor. 

Esasen bu görüntü bizce sadece bir boya ya da imaj değil bir gerçeğe de dayanıyor. 

O gerçeğe “devlete dayanmak” ya da “devlet partisi” olmak deniyor. 

Devleti dönüştürmek için gelen ve Devlet (iki manada Devlet!) tarafından dönüştürülen bir parti olmak elbette korkutucu. 

Da… ecele faydası var mı? 

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye

    Sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz?

    Korona, gazetecileri de eve kapattı

    Mevsimlik işçilerin derdi

    Otomotivde ÖTV artışı alıcıyı vuracak

    Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

    Kabe ibadete açılacak

    Evler küçük bir sınıf olmalı

    Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

    Şampiyonlara vefa

    ABD'de anketler ne diyor?

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya PKK/YPG tepksi

    'Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez'

    İstanbul Valiliği: Düğün, nikah, nişan ile ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

    'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?'

    ABD'de gözlemlenen Kovid-19 vakası endişeye sebep oldu

    Rusya'da tepki çeken 'anlaşma'

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti

    Dünya genelinde vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi krizinden ekonomik krize
    Ahmet BATTAL

    Ben seçmene seçmen demem
    Faruk ÇAKIR

    Şifa duâsıyla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı nasıl dirayetli olacağız?
    Genel

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye
    Gülnur TERCAN

    Mektup
    Osman ZENGİN

    Cennete uçtun, be Said…
    Genel

    Mevsimlik işçilerin derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.