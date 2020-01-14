"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Bize yeni yağız er Sinanlar lâzım

Ahmet BATTAL
14 Ocak 2020, Salı
Geçen hafta Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinin seminercisi bir hukuk tarihi hocası idi. Tarihî bir hadiseyi hikâye etti:

Sultan Fatih Mehemmed Han maddî ve manevî ordusunun kuvvetiyle İstanbul’u fethetmiş. Yeni düzeni kurmuş. Bu kapsamda çıkardığı bir fermanla yatsı namazından sonra taa sabah namazına kadar şehrin kapılarından giriş çıkışı da yasaklamış. 

Padişah bir gece, denetim maksadıyla, kıyafetini de değiştirerek şehrin bir kapısından çıkmış ve diğer kapısından içeri girmeye niyetlenmiş. 

Şehrin Unkapanı tarafındaki kale kapısını gece vakti tıklatmış. Küçük pencereden “Ne istiyorsun gece vakti?” diye soran nöbetçi amirine “Hava soğuk, dışarıda kaldım, kapıyı aç da gireyim” diye rica etmiş. 

Bekçi Sinan, “Kanun var, açmam yasak, açamam, sabahı bekleyeceksin” demiş. 

Fatih kim olduğunu söylemeden ısrar etmiş, hatta bir de bekçinin burnuna doğru parmaklarını ovuşturup “Beni memnun edersen ben de seni memnun ederim” diye nazik ve tatlı bir teklifte de bulunmuş.

Bekçi sinirlenmiş ve çıkışmış: “Bunu görmemiş olayım, haydi şimdi yallah. Sabah gel!” Pencereyi burnuna kapatmış.

Padişah bakmış ki bekçi sağlam, kurallara uyuyor. Rahatlamış. Kendisini açık etmiş. “Ben Sultan Fatih’im, emrediyorum, aç kapıyı!” demiş.

Sinan’ın cevabı yine sert: “Padişah da olsan değişmez. Kendi koyduğun kanunu usulünce değiştirmedikçe, seni bu kapıdan bu saatte içeri alamam. Hangi kapıdan çıktıysan ancak o kapıdan girersin Hünkârım.”

“Yahu sen ne Yağız Er imişsin, Vallahi haklısın, adın nedir?” 

“Sinan Hünkârım.”

“Yarın şu saatte saraya gel.”

“Bak bu meşru emrindir, buna uyarım Hünkârım.” 

Padişah mecburen dönmüş, çıktığı kapıdan içeri girmiş. Sekreterine, “Şu saatte bekçi yağız er Sinan gelecek bekletmeden benimle görüştürün” diye not bırakmış. Denilen saat gelmiş. Bekçi huzura girmiş. 

Padişah bekçisine ve çevresine “kanun hakimiyeti” ve “hukuk güvenliği” hakkında duygulu bir konuşma yapmış. 

Ardından bekçiye sormuş: 

“Dile benden, ne dilersin?”

“Aman Hünkârım ben sadece vazifemi yaptım. Bir hakkım yok ki talebim olsun!” 

“Merak etme, talebini hazine-i âmireden (kamu bütçesinden) değil, hazine-i hassamdan (şahsî servetimden) karşılayacağım.” 

“O zaman ben sizden dünyalık istemem. Rütbe, makam mevki de istemem. Cami yaptıranlarla ilgili hadisin manasına masadak olmak isterim.” 

“Peki, o tamam, başka?”

“Bir de o caminin avlusuna defnedilmek ve seninle beraber gelen geçenin duasını almak isterim.” 

İşte o cami ve mezar İstanbul’dadır ve bize bir adalet dersi vermeye devam ediyor: 

Keyiften kanun olmaz!

Devlet işlerinde keyfiyet keyfîliği (yani kalite başıbozukluğu) kaldırmaz. 

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi krizi medyayı vurdu

    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

    BM'den İran'a 'ifade özgürlüğü' çağrısı

    İngiltere İran'dan özür talep edecek

    Küresel borçlar rekor kırdı

    Karamollaoğlu’ndan AKP’ye sert tepki

    Bosna Hersek'teki camiye çirkin saldırı

    İsrail'den Nasrallah'a gözdağı

    'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi'

    Johnson'dan 'AB ile anlaşma' açıklaması

    'Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum'

    Ankara Büyükşehir’de 576 milyon liralık soruşturma

    Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    İdlib'deki çadır kentlerde durum içler acısı

    Moskova'daki kritik görüşmede gündem Libya

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' açıklaması

    Avustralya'da sevindiren gelişme

    Lüks otomobil satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İran, Libya, İdlib
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni yağız er Sinanlar lâzım
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki namaz, tadil-i erkân ile kılınır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sarıkamış kar altında...
    Süleyman KÖSMENE

    Kaza ve atâ ile ilgili uygulamalar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Son şahitlerden Hacı Ahmet Girişkin vefat etti
    Gülnur TERCAN

    Kendinizle yürüyüşe çıkın
    Orhan GÜLER

    Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...
    Cevher İLHAN

    Libya’da “arabuluculuk” manevrası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.