Boynuzun hesabından korkmak

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde, belki de haklı olarak, süresiz nafaka, boşanma, cinsel tercihler, toplumsal ahlak zabıtasının sınırları gibi konular ve bunların hepsini ilgilendiren tartışmalı bir uluslar arası hukuk metni olarak “İstanbul Sözleşmesi” var.

Kadını korumaya yönelik atılmış olan adımların erkeğe, çocuğa ve daha da önemlisi aileye zarar verip vermediği de tartışılıyor. Bilhassa KADEM’in statüsü ve hedefleri meselesi öne çıkarılıyor.

Neslin korunması gerçekten önemli. Biz bu konuda daha önce de defalarca yazdık.

Hatta bize ait bir kavramı da gündeme taşımaya çalıştık ve sık sık deniyoruz:

“Ana babayı bilme hakkı.”

Bu hakkın özü şudur: Her çocuk, yetişkin olduğunda gerçek ana babasının kim olduğunu bilme ve söyleyebilme hakkına sahip olmalıdır. Ta ki kardeşiyle evlenme riskinden uzak kalabilsin. Bu hakkı gündemde tutmalı ve geliştirmeliyiz. Uluslar arası metinlere de geçmesini sağlamalıyız.

Aileyi korumak için kadını korumak gerektiği açık.

Peygamberimizin bir hadisi şöyle:

“Kıyamet gününde haklar sahiplerine muhakkak verilecektir. Hatta, boynuzsuz koyun için, boynuzlu koyuna kısas yapılacaktır.”

Kurban yaklaşıyor. Bu hadisin hayvanlar hakkındaki anlamını ve hayvanların suçu ve cezası meselelerini uzmanına havale edelim.

Biz asıl, bu cümlelerin insanlar arasındaki hesaplaşma ve adalet hakkındaki manasını düşünelim.

Herhalde mana şu: Kadına, çocuğa, yaşlıya … yani kendisinden zayıf durumda olana zulmeden, hatta onu korkutan, ahirette bu zulmünün hesabını verecek.

Bu hesap kimleri kapsar? Cevabı belli:

Gece geç vakitlerde erkeklerin güven duygusu içinde yürüyebildiği sokaklarda kadınlar-kızlar yürüyemiyorsa bunun sorumlusu kimdir ya da kimlerdir?

Tanımadığı bir erkeğin yanından geçerken “bundan bana bir zarar gelir mi” diyerek korkuya kapılan bir bayanı korkutmuş olan kimdir ya da kimlerdir?

Erkekteki güç boynuzu ne işe yarar? Ne zaman ve nerede doğru kullanılmış olur ve nerede yanlış kullanılmış olur?

Evet, kadındaki fend (hile) de bir tür boynuzdur denilebilir.

Elbette erkeği de aileyi de yakıp parça parça eden bu fend boynuzunun hesabını da kadın verecek ama muhatabı sınırlı. Hesabı da. Öyle ya, hileci kadınlardan korkusu sebebiyle hayatı zehir olan kaç erkek vardır ki?

Oysa erkek ve korkutucu kaba kuvveti öyle değil. Muhatabı çok. Etkisi geniş. Hesabı zor.

Demek ki bir yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve adliyeler zayıfı, çocuğu, kadını korumalı.

Ama öbür taraftan da resmi ve sivil din adamları kalplere Allah sevgisini ve ahirette hesap korkusunu yerleştirmeli.

“Kork Allah’tan korkmayandan” sözü boşuna değil.