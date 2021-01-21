"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

DD hakkında SSS

Ahmet BATTAL
21 Ocak 2021, Perşembe
Dijital Devletler pasaport dağıtan modern çağ devletlerine karşı mücadelesini çoktan kazandı.

Sosyal medyanın iktidarları sarıcı ve sarsıcı kudretini de yeni muktedirleri seçici ve yönlendirici gücünü de hepimiz yakından biliyoruz.

Aslında çok eskiden beri yapılan birçok bilim kurgu filminden de bildiğimiz üzere, geleceğin devletlerini ya da –belki- tek devletini, klâsik siyasetçiler değil digit uzmanları yönetecek.

Sosyal medya fenomenlerinin bir tür siyasî karizması da sarsıcı ve uyarıcı.

Yine sosyal medya uygulamalarının ve onların ardındaki dijital ordunun bir devlet ve ordusu gibi güç ve yetke/iktidar sahibi olduğunu biliyoruz.

Bu alanda da hangisi daha güçlü ise o en büyük Dijital Devlet oluyor. Hangisi diğer hangisini satın alıp bünyesine katarsa o DD diğerini ilhak etmiş oluyor.

Ülkeli devletler arasında kurulmuş uluslarüstü örgütler şaşkın. Zira onların kuruluşu için akdedilmiş olan mukavele, muahede, akit, anlaşma, andlaşma vs.nin hiçbiri bugünün ve geleceğin mekânsız Dijital Devletlerine uymuyor ve uygulanamıyor.

Merkezini dünyanın her yerine ve hatta uzaya nakledebilecek kadar esnek ve kaygan/kaypak olan bu sanal yapıların, bugünün sınırtaşlı devletlerinden birinin eline avucuna sığması da mümkün değil.

DD’lerin arkalarında elbette zenginler var. Ama belki de onlar da kimliği belirsizleri gizleyen paravanlar.

Şifreliliğe ve -aslında “kişiliksizlik” anlamındaki- kimliksizliğe yumrukların sallandığı bu hengâmede bir de devletsiz dijital para/blockchaine kavramı önümüze geliyor.

Paranın gücünü devletsiz hissetmek isteyenler, aralarında çıkacak ihtilâflarda kimi hakem yapacak? Devletsiz dünya hayali hiç bu kadar korkutucu olmamıştı. Yecüc mecüc buradan mı doğar?

Bu sebeple bu alanın sıkça sorulan sorularını cevaplayacak kadar bilgiye sahip olabilmemiz lâzım. Ama galiba mümkün de değil.

İlk elektronik beynin saydığı ve tarttığı bilgi kimseyi korkutmamıştı.

Şimdiki server’ların dünyanın sinir ağlarında dolaşan hangi bilgileri kim ve ne için tadıp tartıp ölçtüğünü bilmek kime ne fayda sağlayacak?

“Bilgi güçtür” deniyordu. Buna karşı da sadece dervişler, “hadi oradan, maddi güç bile pelteden ibaret beyindeki akılda değil, en güçlü kasla temsil edilen kalpte iken hele manevî gücün akılla ne alâkası var!” diyordu.

Güç nedir? Kuvvet midir yoksa güçlük ve zorluk mu? Bilgi güç müdür? Yoksa doğrusu “bilgiyi taşımanın kalp için çok güç” olduğu mudur? Hangisi size daha doğru geliyor?

“İnsan ise çok zalim ve çok cahildir”. Ona bunu hissettirecek bilgisayarlara ve ağlara sahip olması acaba insanı biraz olsun insan yapar mı?

Ölümsüz Elon Musk’lar doğmayacaksa, yeni bir dünya için, batsın bu dijital dünyanın DD’leri!

NOT: Söz, bu yazıyı da sosyal medyada paylaşacağız. Ta ki dilemma tamam olsun.

Okunma Sayısı: 374
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.