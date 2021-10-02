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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Erdoğan CHS kafesinde mi?

Ahmet BATTAL
02 Ekim 2021, Cumartesi
Erdoğan’ın Sarayda kuşatılmış halde olduğu gibi abartılı söylemler bize anlamlı görünmüyor.

Bunu söyleyenler bu istihraçları için “kendisi aslında iyi adam, ama etrafı kötü” gibi anlamsız delilleri kullanıyorlar. 

Elbette etrafında bir ekip var ve her lider gibi o da o ekipten elbette az ya da çok etkileniyor. 

Elbette her insan gibi onun da şefkat ve intikam gibi duyguları var ve her insan gibi o da kararlarında çeşitli pozitif ve negatif kuvvetlerden etkileniyor. Mesele kime şefkat edeceği ve intikamı nasıl alacağı…

Ama neticede kendi iradesi ile orada ve bu her halinden belli. 

Fakat önümüzdeki seçimlerde işi artık açıkça zorlaştı. Hem de öyle görünüyor ki atı alanı su altından Üsküdar’a geçirecek türden kıl payıyla filan değil net skorla ve açık farkla iktidarını kaybedecek. 

(Zaten bizde iktidarın tartışmasız ve sükûnetle el değiştirebilmesi için muhalif seçmenin ve organize muhalefetin sandıklara sahip çıkması ve net sonuç alması önemli ve hatta şart.) 

Erdoğan’ın yaşayacağı zorluğun en önemli sebebi ise 2017’de yapılan referandumla geçilen CHS sistemi. 

Erdoğan ve ekibi, “Erdoğan başka, bu sistem başka” demiyorlar ve diyemeyecekler.

Aksine “CHS sistemi demek Erdoğan demek” diyorlar ve demeye devam edecekler. 

Sistemi savundukları ölçüde muhalefet netleşecek ve sistem karşıtlığında kenetlenecek. (Evet, normal şartlarda muhalefette birleşmek zordur, ama bu ihtimalde muhalefette değil net tercihte birleşme var.). 

Böylece merkezinde Erdoğan’ın bulunduğu sistem her geçen gün daha fazla sıkıp sıkışacak ve Erdoğan’ın kafesi haline gelecek. 

Bu sayede sistem tartışması açmak ve böylece sistemi devirdiğinde Erdoğan’ı da devirmiş olmak muhalefet için en kolay iş haline gelebilir.  

Bunun için yapılması gereken basit: Muhalefet liderleri Meral Akşener’in yaptığını yapacak. “Ben cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” diyecek. 

“Erdoğan’ın karşısına çıkıp ortak desteğimizle seçimi alabilecek ve seçilince de aramızda taraf tutmadan sistemi değiştirmemiz için elbirliği yapma konusunda önümüzü açabilecek bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacımız var” diyecekler. “Biz ve partilerimiz icracılığa ve başbakanlığa / kabine kurmaya adayız” da diyecekler. 

Bunu Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da yaptığında, önüne geleni hakemsiz usûlsüz pataklamaya alışmış olan Erdoğan ringde tek kalacak. 

Erdoğan’la birlikte, Erdoğan’ın “doğal köşe” sahibi olduğu o ringin kendisi her yönden tartışmaya açılacak ve hücuma maruz kalacak. 

Erdoğan da aslında bu ringden kurtulmak isteyecek ve akıllı dostları da buna destek olacak. (Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin geçen haftaki çıkışı buna işaretti). 

Ama Erdoğan’ın yakın mazisi ve yakın ekibi buna izin vermeyecek. 

Saray entrikaları da işte burada devreye giriyor. 

O sebeple derler ki; krallıklarda kral daima suikast korkusuyla yaşayan bir zavallıdır, hep güçlü ve hep şanslı olanlar ise “kral öldü yaşasın yeni kral” diyecek olanlardır. 

Ne mutlu demokratım diyebilene…

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Yorumlar

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  • Erhan

    2.10.2021 16:59:52

    Ne mutlu, her zaman, Hak, Hukuk, Adalet, demokrasi diyen sizlere, yani rüzgar ne yönden eserse essin, dim dik duran yeni Asya camiasına. İyi ki varsınız.

  • Asım parlak

    2.10.2021 07:07:36

    Vur vur inlesin artık yavaş yavaş gitmeye hazırlanan saray ve ekibi bu sesi dınlesin.Artık yeter Türkiye nin üzerine çöken karabulutlar dağılsın yeni bir heyacan yeni bir şevk gelsin .Milletimizin buna çok ihtiyacı var

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