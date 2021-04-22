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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İstifa özürlü demorkasamız

Ahmet BATTAL
22 Nisan 2021, Perşembe
Bu yazı ve sonraki sorular, iktidarın dışarıda yedi düvelle ve içeride yedi terörle savaşta olduğunu sanan ve “böyle zamanda demokrasi de neymiş, geçin bunları” diyen samimî AKP’li samimî dostlarımıza hitap etmiyor. Onlar adına üzgünüz.

Biz cevabı “AKP halen de demokrasiden yanadır ve memleketimizde demokrasi yeldedir” diyen dostlarımızdan bekleyeceğiz. (Ummayacağız, ama bekleyeceğiz!) 

Memleketimizde yönetimde şeffaflık ve demokrasi her geçen gün çok daha iyiye gidiyor değil mi değerli Dostlar. 

Buna dair bir örnek olay: 

“Merkez Bankası’nın kasasındaki bir miktar para (rakamını yazamıyoruz yasakmış!) nereye kayboldu” sorusunu, ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz herkes kafasına göre cevaplandırıyor.  

Meselâ AKP’nin Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, ilgili olduğu için, cevap olarak bu paranın eşit olarak “hane halkının” cebine girdiğini söylüyor. 

Konuyla ilgili Külliye Başdanışmanı Cemil Ertem de ilgisiz olmadığı için bu paranın “hanehalkları”nın elinde olduğundan bahsediyor. 

Biz bu açıklamalardaki cebin hangi cep olduğunu tam anlayamadık. Bu halkın hangi halk olduğunu da bulamadık. Daha da önemlisi bu hanenin hangi hane olduğunu da bilemedik. Elbet bir gün “tek Rabia”daki “tek millet”in yerine “halk”ı ve “haklar”ı koyanlar bunu da izah edeceklerdir… 

Hatta AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan da bilgili olduğu ya da bilgisiz olmadığı için ayrı ayrı birkaç cevap veriyor. Dileyen dilediğini alıp tatmin olabilsin diye her halde…

Ama asıl muhataptan yani istifa etmek isterken görevden af ve hayattan azl edilen cari damat eski bakan Berat Albayrak’tan cevap yok. Halbuki Yüce Divan sorabilse önce ona soracak.

Demokratik şeffaflıkta dünya birincisi olmamıza az kaldı. 

Taze örnek de şu:

Ticaret Bakanı eskisi Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin şirketi bu Bakanlığa dezenfektan satıyor. 

Beş gün boyunca siyasette yer yerinden oynuyor. İstifa kampanyaları düzenleniyor. Oynak sosyal medya çalkalanıyor. (İktidar medyasında elbette ses ve nefes yok). 

Nihayet önceki gün Bakanlık resmen açıklama yapıyor ve olayı doğruluyor. Ama izah oldukça etkileyici: 

“… üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507.880 TL’lik dezenfektan tedariği,  direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL’ye tekabül edecekti” cümlesindeki anlamsızlığı anlamaya çalışmamanızı tavsiye ederiz. Devreleriniz sağlam kalsın.

Bir de bu haberler için “kamuoyunu bilgilendirme gayesinden ziyade farklı amaçlara hizmet etmektedir” denmiyor mu…

Açıklamanın özeti bizce şöyle: “Merak etmeyin ve daha fazla da araştırmayın, ucuza aldık, bize itimat edin”. 

Rakam önemsiz, ama özür yok ve skandal büyüyor. 

Ama aynı gün bakan istifa etmeye çalışırken birileri engel oluyor. 

Sonra gece yarısını altmış geçe ve üstelik Padişahımızın bu iş için özel basılan mükerrer Resimli Gazetesi’nde bir haber: Ticaret Bakanı servisten alındı, yerine yenisi verildi…

AKP’li dostlar, bakanına ve bürokratına istifa hakkı dahi vermeyen bir demokrasiden memnun musunuz? 

Evet mi dediniz? Ne kadar? Çok mu dediniz?

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