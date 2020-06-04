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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kabahatten büyük özür olur mu?

Ahmet BATTAL
04 Haziran 2020, Perşembe
Hatırlayacaksınız.

Sevda Noyan, Ramazanda Ülke TV’de katıldığı bir televizyon programında, oturduğu sitede darbeye teşebbüs suçuyla ilgili olan ve tekrar suç işlemeye hazırlanan komşularını bildiğini ve listelediğini ve yeniden bir kalkışma olursa ellisini öldürmeye ailece hazır olduklarını söylemişti. Ardından hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Sabah muhabiri Selma Alim Dalgıç’ın haberine göre Sevda Noyan ifadesinde şunları söylemiş:

“Gecenin ilerleyen saatleri olması hasebiyle yorulmuştum. Sohbet sırasında kısaca hain darbe girişimi ile ilgili olarak yeniden yapılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahrik etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silâhım da yoktur. Hain darbe girişimi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı en âdil kararları verdiğine canı gönülden inanıyorum. Kanun ülkesinde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Yargı gerekli önlemleri alır ve cezalandırmaları yapar. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim.” 

Ama aynı habere göre aynı kişi şunları da söylemiş:  “Bu sözlerimle kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalışmıştım, ancak sosyal medya ortamlarında çarpıtıldı. Özellikle terör örgütlerinin mensupları tarafından ve yurtdışı kaynaklı hesaplardan sözlerim sıkça çarpıtılarak ve photoshop ile söylediğim sözler de eklenerek kamuoyu daha da kışkırtılmıştır.”

Bu ifadelerle ne kastedildiğini anlayamadık. 

Ancak konu ile ilgili ilk eleştiri yazılarından birinin yazarı olarak şunu söyleyelim: 

Evet. Kamuoyunu oluşturanlardan biri de biziz. Ama biz kimsenin “gazına gelerek” yazmadık ve kimseyi kimseye karşı kışkırtmadık. 

Noyan Hanımefendi, en azından sosyal medya hesapları aracılığıyla ve olay sıcak iken özür dilemesi gerekirken dilemedi ve aksine beyanında ısrarlı olduğunu bildirdi. Aklı başında herkes gibi biz de hatasını anlayıp telâfi etmesini sağlamak üzere yazımızda kendisini ikaz ettik. 

Haberden anladığımız kadarıyla Noyan savcılıktaki ifadesinde özür dilemiş. Yani bu sözler kamuoyuna kendisi tarafından yapılmış gerçek bir özür açıklaması değil. 

Aksine açıklamasının son kısmından anlaşıldığı kadarıyla bir çarpıtmadan da bahsediyor ve bu durumdan şikâyet ediyor. Elbette birileri bir yerlerde bu olayı çarpıtarak aktarmış olabilir. Ama çarpıtılmadan bağımsız olarak açıklamanın gerçek halinde de zaten içerik vahim. 

Ceza meselesi ve ceza tehdidi altında özür bizi pek ilgilendirmiyor. 

Biz bu tür hırçın davranış sahiplerinden gerçek bir özeleştiri, özür ve helâlleşme bekliyoruz.  

Biliyoruz ki hepimizin önemsediği kamu düzeni de kul hakkından kurtulmak da ancak bununla sağlanır. 

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    4.6.2020 05:28:03

    Şahsen bu şahıs ve benzerlerinin masumlara attıkları iftiralar,milletin kin,nefret ve fitne-fesadlıkları ile ayrıştırmalarından dolayı asla affetmiyorum.Huzuru mahşerde de yakalarına yapışacağız.Zira bu ve benzerlerinin neden oldukları acılarımız hergün katmerleşerek artmaktadır.

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