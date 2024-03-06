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6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kimse yok mu muhalefette!

Ahmet BATTAL
06 Mart 2024, Çarşamba
Yurt dışından Türkiye’ye bugün gelip TRT’nin televizyon ya da radyo haberlerini dinleyecek birinin ilk programda ve net olarak göreceği şey şudur:

Anayasa gereği siyasette tarafsız olması gereken Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu Türkiye’de İktidarın Radyo ve Televizyon (TİRT) Kurumu olmuş haldedir.

Haberlerde ve diğer programlarda iktidarın aleyhine hiçbir yayın yok. Muhalefetin lehine hiçbir haber, yorum, yayın yok. 

Yani o dev kurumun devasa hoparlörlerinden “iktidara oy ve destek verin, muhalefet kötüdür” deniyor.

TRT yöneticileri bu durumdan memnunlar. Vazifelerini(!) yapıyorlar. Suç işlediklerinin de farkındalar. 

TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere iç ve dış denetim birimleri ve kurumları bu gidişi görüyor ve engellemiyor ya da engelleyemiyor. 

Denilebilir ki “muhalefet partileri var, onlar bulsun bir çare”.

Doğru bir taleptir.  

Zira muhalefet siyasette aslî bir unsurdur.

Muhalefet siyasetin adalet terazisinin bir kefesidir. 

Bu kefe olmadan terazi terazi olmaz. 

Üstelik muhalefet kefesi iktidar kefesine nazaran daha meşru ve daha samimi bir denge unsurudur. 

Zira iktidarın meşruiyeti muhalefetin meşruiyetindedir. 

Zira muhalefetin de hizmeti vardır ama onun kendi hizmetleriyle hava atma ve riyakârlık yapma riski yoktur. 

Türkiye’de halen halkta bir muhalefet var. Bunda şüphe yok. Demokrasinin bu ayağı tamam.

Yerelde muhalefet var, başkan adayları da muhtar adayları da kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu da tamam. 

Peki Türkiye Büyük Millet Meclisinde muhalefet var mı? 

“Var ama varlık gösteremiyor” dediğinizi duyar gibiyiz. 

Mahalli seçimler öncesinde muhalefetin “birbirine muhalif” halleri milletin ümidini kırıyor. 

“Ortak Politikalar Mutabakat Metni” adlı muhteşem siyaset manifestosunu açıklamış olan ortak muhalefet hareketi Altılı Masa’nın, “hedefine ulaşamadı” denilerek dağıtılmış olmasının vebali kimin üzerinde? 

“Bu iktidarla olmaz” diyenlerin önemli bir kısmı “bu muhalefetle de olmaz” diyorsa muhalefetin de şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. 

Muhalefetin Mecliste bilhassa komisyon toplantılarında neden verimli olamadığını araştırdığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. 

Muhalefet milletvekillerinin bile asıl işi “iş takibi”. 

İş takibi dediğimiz şeyler bakanla ve benzerleriyle yürüyeceği için de “muhalefet edeyim derken onları küstürmemek” gerekiyor!

Muhalefet milletvekilleri komisyon toplantılarında iktidar temsilcisi bakana ve benzerlerine karşı “usulen” ve “şöyle bir esip gürlüyor” ama sonra yelkenleri indiriyor ve rutin iş takipçiliğine dönüyor. 

Parlamenter sistemden bugünkü ucubeye geçilirken ileri sürülen en önemli gerekçelerden biri, vekillerin bakanlarla aynı ortamda bulunmalarının “iş takibi”ne sebep olduğu ve bunun demokrasinin kalitesini azalttığı fikri idi. 

Bugünkü kâğıt üstünde geçerli sistemin fiilen işlemediği de böylece anlaşılıyor. 

Çare nedir? 

Parlamenter sisteme yeniden dönmek. 

Yolu nedir? 

AKP iktidarına son vermek.

Vasıtası nedir?

Rejimi, TRT’yi ve tarafsız kurumları ıslah etmek. 

Kim yapacak? 

Muhalefet…

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