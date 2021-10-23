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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Meğer manşet doğruymuş!

Ahmet BATTAL
23 Ekim 2021, Cumartesi
Evvelâ:

Sağolasın TÜGVA!

Neden? 

Çünkü: 

Yeni Asya 15 Temmuz darbesinden sonra basılan ilk sayısında yani 17 Temmuz 2016 Pazar günkü sayısında, ilk sayfasında, TRT’de okunmuş olan darbe bildirisinin içeriğine dayanarak “Darbeciler Kemalist” başlığıyla bir haber yapmıştı. Haberin ayrıntılarında bu iddianın delilleri de vardı. 

Hakim medyanın “darbeciler FETÖ’cü, FETÖ’cüler darbeci” türünden haberlerine zıt olan bu haber o dönemde hayli tartışılmıştı. 

Sonraki yıllarda Rasim Ozan Kütahyalı ve benzeri bazı “iktidar yanlısı” gazeteciler de darbeci cuntanın bir koalisyon olduğunu ve içinde Kemalistlerin de önemli yer tuttuğunu, ama “paralel devlet” ile mücadelesinde bunun gizlenmesinin daha iyi olacağını düşünen iktidarın ve medyasının bir tür mecburiyet sonucu “FETÖ” söylemini öne çıkardığını yazıp söylemişlerdi, ama bunlar arada kaynamıştı. 

Şimdi daha ilginç bir delil daha ortaya çıktı:

Diken’in ortaya saçılan TÜGVA iç yazışma belgelerine dayandırdığı ve “TÜGVA’nın gözünde ‘Kemalistler’: Darbe tehdidi oluşturuyorlar” manşeti ile verdiği habere göre TÜGVA’nın bir iç yazışmasının konuyla ilgili kısmı şöyle: “Öncelikle medyada, ilk günden beri hedefin sadece ‘Paralel’e odaklanmış olması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü burada darbe tehdidini oluşturan unsurun sadece FETO yapılanması değil, Kemalistlerde olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Daha düne kadar ellerinde ‘Ordu Göreve’ pankartları taşıyanlar, Genel Kurmay sitelerinde muhtıra yayınlayanlar paralel mensupları değil Kemalistlerdi.”

Belge ve bilgi doğruysa bu uyanıkların “yetkili mercilere” seslerini duyuramamış olması hayli şaşırtıcı. 

Acaba duyurdular da “gençler, siz bu işlere karışmayın, gol de bizim ofsayt da, siz bu topa girmeyin” cevabı mı aldılar diye sormadan edemiyor insan.

Çünkü aynı belgede yer alan şu cümleler de hayli sarsıcı: 

“Şu en ekrana çıkan bazı isimlerin Balyoz ve Ergenekon sürecinde içeriye alınan herkesi adeta sütten çıkmış ak kaşık göstermeleri de gene büyük sıkıntı arz etmektedir. Evet, bu süreçte belki birkaç masum isim içeriye alınmış olabilir, ama topyekûn bu isimlerin hepsini masum birer melekmiş gibi göstermek ileride bunların veya bunlarla aynı çizgide olanların suç işleme olasılığını da arttıracaktır. Çünkü yarın öbür gün, bunlardan herhangi biri bir darbe teşebbüsünde veya anayasaya aykırı bir eylemde bulunacağı vakit adeta bunlara karşı söz söyleme hakkımız bile elimizden alınabilir. Çıkıp bizlere, ‘Siz geçmişte de bizi bu iftiralarla içeriye atmıştınız, fakat sonradan her birimizi salıverdiniz’ diyebilirler.”

Ferasetin ucuna tutunan bu raporu kaleme alan TÜGVA’lılar doğrusu bir tebriki ve teşekkürü hak ediyorlar… 

Öyle görünüyor ki bu belge ve bilgilerin devamı geldikçe daha da çok teşekkür alacaklar!

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