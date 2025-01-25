"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

MGK’dan itiraflar dizi dizi…

Ahmet BATTAL
25 Ocak 2025, Cumartesi
22 Ocak 2025’te Millî Güvenlik Kurulu yeniden toplanmış ve beş yılda bir gözden geçirdiği “Millî Güvenlik Siyaset Belgesi”nin yeni versiyonunu onaylamış.

Yani devletin “gizli anayasa”sı yenilenip güncellenmiş. 

“Görünen asker vesayeti” kalkmış “gibi gösterildiği” için, biz işin bu tarafını aşağıda inceleyeceğiz. 

Önce açıklamadaki ilginç husus:

Cumhurbaşkanlığı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin web sayfasından HEPSİ BÜYÜK HARFLERLE yapılan MGK basın açıklamasının bir cümlesi şöyle:

“İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir.”

Bu bilginin manası nedir?

İsrail mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmiştir. 

Yani başka bir yazımızda da ifade ettiğimiz üzere, iç siyasette zemin kaybeden iktidara dolgu malzemesi ve destek olsun diye yapılan “Suriye’yi fethettik” gibi açıklamaların gerçekte bir anlamı ve karşılığı yokmuş. 

Bize zannettirilmeye çalışılanın aksine, Suriye’dekiler, “Ankara’dan abim gelmiş, evde bir bayram havası” türküsünü söylemiyorlarmış!

Hele İsrail-Hamas ateşkesi olarak adlandırılan sürecin Türkiye’nin dışında kaldığı bir uluslararası koalisyon tarafından kotarıldığı düşünülünce MGK’nın ne demek istediği daha iyi anlaşılıyor.

Nazikçe ve dolaylı olarak demiş oluyor ki “biz bu işi başaramadık”.

MGK açıklamasına yukarıdaki cümleyi koyanların, metni, böyle bir tür “dolaylı itiraf mektubu” gibi yazma mecburiyetleri var mıydı? 

Elbette var denilemez. O halde bunu yazmakla bir konuda ön almaya çalışıyorlar denilebilir. 

Bazı tahminlerimiz var. Doğruluğunu zaman gösterecek. 

Türkiye’nin kendi bölgesinde bir “bölgesel güç” haline gelmesinin bu bölgelerde yarı askerî operasyonlar yapabilmesine bağlı olduğunu zannedenler, son olaylarla birlikte herhalde yanıldıklarını anlamışlardır. 

Bölgesel güç olmak, birçoğu uluslararası hukuka da aykırı sayılabilecek eylemler ortaya koymakla elde edilebilecek bir pozisyon değil. 

Bölgesel güç olmak isteyen her devletin ilk yapması gereken şey bir cazibe merkezi olmaktır. Kast ettiğimiz şey elbette turistik seyahat için cazibe merkezi olmak değil.

Devletinin işleyişine ve hukukunun insan haklarına saygılı oluşuna imrenilen bir ülke olmak lazım ki gerçek bir cazibe merkezi olunabilsin. 

Kaba askerî kuvvet cazibe değil dafia gücü oluşturur. Yani pozitif ve cezbedici bir güç değil, negatif ve defedici (itici-uzaklaştırıcı) bir kuvvet uygular. Tam techizatlı bir asker en kalitelisinden şeker de dağıtsa ancak çocukları ve ancak bir iki saat cezbeder. 

İnsan haklarına saygılı hukuk devleti olmak ise her konuda gerçek bir cazibe devleti oluşturur. Askerin elindeki tonlarca şekerden kıymetlidir. 

Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü karnesinin civar ülkelerin çoğuna nazaran daha iyi olduğu tahmin edilebilir. Ama aynı karnenin bilhassa son on - on beş senede, geçmiş yıllara nazaran hızla daha kötüye gittiğini de unutmamak lazım. 

Karneyi düzeltmek ancak tam demokrasi ile olur. O da ancak asker vesayetinin gerçekten kalkmasıyla…

On beş sene önce Ergenekon-Balyoz davaları sürecinde “bak işte tam demokrasiye geçiyoruz” diyenlere “karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu, aman dikkat” dediğimizde o iyimserlerin çoğu bize kızıyordu. Onlar şimdi bizi haklı buluyorlar. 

Ama torunları var. Sıra o türedi torunlara laf anlatmaya geldi. 

Merak edilmesin. Bizim dilimizde tüy bitmez.

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...

    Konya'da çöken 3 katlı binada arama kurtarma çalışması sürüyor

    BM ateşkesten umutlu

    Uyuşturucuyu bırakana iş imkânı

    Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı! - 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var!

    Tarım alanlarımız azalıyor

    Yargı reformu lafta kaldı

    İcra dosya sayısı 22 milyonu geçti

    Nebenzia: Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü

    Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

    İsrail ateşkese uymuyor

    AB: Önceliğimiz hukukun üstünlüğü

    Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

    Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

    Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    Fenerbahçe'nin tur ihtimali son maça kaldı

    Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

    Los Angeles yeniden yanıyor

    79 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nerede kalmıştık?
    Ahmet BATTAL

    MGK’dan itiraflar dizi dizi…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Mezhep ihtilaflarının sebep ve hikmetleri - 2
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Namaz kılmazsak ne olur?” (1)
    Cevher İLHAN

    Faciada siyasî çarpıklık!
    Risale-i Nur'dan

    Cemiyetin iman selâmeti yolunda...
    Genel

    Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...
    Faruk ÇAKIR

    İnsanî değerlerimiz de yandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.