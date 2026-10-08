TRT, devlet, istiğna ve Bediüzzaman

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumlarının on üçüncüsünü “Küresel Krizlere İnsanî Çözümler” adıyla, kamu kurumlarının sponsorluğunda ve adeta “devletin himayesinde” yaptı.

Toplantı öncesinde TRT bu sempozyumu haber yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve -görünüşte İlim Yayma Cemiyeti Başkanı sıfatıyla ama aslında başka vasıfla- Bilal Erdoğan birer açılış konuşması yaptılar. (Adlarını vermedik diye yanlış anlaşılmasın, açılış konuşmalarında çok güzel şeyler söyleyen diğer muhterem ve kıymetli zevatın bu yazı açısından bir önemi yok.).

Dört soru cevaplandıralım:

1. Bu faaliyeti gizli zındıka komiteleri nasıl görür?

C: Gizli oldukları için bilemeyiz ama ipuçları bulabiliriz:

Aydınlık Gazetesinin Pazar günkü nüshasındaki “Bediüzzaman Sempozyumuna Destek Emperyalizm ve Orta Çağ’a Destektir!” manşeti bu ipuçlarını tutmak bakımından yeterli. (Bu saçmalamaya cevap vermeye değmez. Geçelim.).

Birilerinin, bu faaliyeti, 2012’de yine İstanbul’da yapılan ve o zaman Başbakan olan Erdoğan’ın da katılıp F. Gülen’i Türkiye’ye davet etmesi ile hatırlanan Türkçe Olimpiyatlarına benzetmiş olması da bizce zındıka hesabınadır.

2. Bu faaliyet devlet yönünden nasıl okunur?

C: “Devlet Bediüzzaman’la barışıyor” diyenlere katılamıyoruz. Zira bu barışma işi, bilhassa 80’lerde ve 90’larda açılan kapılarla çoktan halloldu. Bugün temsil ve beyan seviyesinde yapılanlar, olsa olsa onların mütemmimi olabilir.

Bunun da şartı şudur: Devlet ve siyaset Nur Talebelerinin fikirlerinden istifade etmeye çalışsın, onları devletleştirmeye ve alet etmeye kalkmasın yeter.

3. Bu faaliyetin haberini yapmış olmak TRT yönünden nasıl okunur?

C: TRT’nin, bu programın haberini, hakikaten habercilik yapmak adına vermiş olmasını gerçekten dileriz. Ancak cevap için bir test yapmamız lâzım:

TRT’nin yöneticilerine ve bilhassa Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı’ya ve ekibine şimdiden davetimiz var.

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsünce Bediüzzaman Haftası kapsamında gelecek Mart - Nisan aylarında yirmincisi düzenlenecek olan Risale-i Nur Kongresinin haberini de aynı hassasiyetle yapsınlar.

Yaparlarsa diyeceğiz ki; “Evet, devlet Bediüzzaman ve Risale-i Nur adına yapılan faaliyetleri görmezden gelmiyor. Habercilik namına değer veriyor. Bediüzzaman ile tam barıştı. Tebrikler.”

Yapmazlarsa bileceğiz ki; İİKV’nin Bediüzzaman Sempozyumu birileri için bir araç imiş. Asıl amaç; Tayyip ve Bilal Erdoğan’ın reklamını yapmakmış. Ve üzüleceğiz. İstiğnası meşhur Bediüzzaman adına değil. Zira o paktır, temizdir. Ama onu ve eserlerini siyasetine alet edenler ve alet olanlar adına üzüleceğiz.

Zira Bediüzzaman, şahısları aşırı hüsnüzanlarla şişirmenin risklerini anlattığı meşhur “Hayalî Ziyaeddin” mektubunda, Nur Talebelerine, “muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimi, sabit hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz.” diyor.

Bizce manası şu: “Siyasete ve siyasîlere dikkat edin, siyasete dayanmayın, çökerse çökersiniz, çökertmeye çalışırsa yine çökersiniz” diyor.

4. Bu faaliyet Bediüzzaman ve talebeleri yönünden nasıl okunur?

C: Vakfın, Prof. Dr. Faris Kaya başta olmak üzere önceki yöneticilerinin önemli bir kısmının, bu, “fazlasıyla devlet destekli” ve “siyaset merkezli” görüntüye tavır koyduğu açık.

Yeni Asya’nın yönetim kurulu üyelerinin, İİKV Başkanının bir zamanlar Yeni Asya’da gazetecilik yapmış olduğunu kendi özgeçmişinde gizlediğini de elbette bilerek ve fakat meşveretin hakkını vererek ve 2002’de ve 2004’te Merhum Kutlular’ın açtığı yoldan giderek, ittihada vesile olması umuduyla İİKV’nin kurumsal davetine icabet etmiş olmalarının faydalarını da İnşallah hep birlikte göreceğiz.

Bizim vazifemiz tebrik etmek, hayra yormak ve ikaz etmek.