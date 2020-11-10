"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Muasır medeniyetler ve 10 Kasımları

Ahmet BATTAL
10 Kasım 2020, Salı
Bugün Kasımın onu.

Ve…

“Bugün 10 Kasım”. 

İki ifade arasındaki fark, biraz uyanık olan herkesin her şeyi fark etmesini sağlayabilecek kadar büyük.

Doğru anlamda Batılılaşma ve muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşma hedefi açısından bakıldığında bugün Kasımın onu. Herhangi bir Kasım günü yani. 

Zira “muasır medeniyetler” dediğimiz ülkelerin hiçbirinde bir “bugün 10 Kasım” yok. 

Ayrıca bir zamanlar kendi “kurucu ata”sının gününü kutlayan birçok ülkede de artık 10 Kasım benzeri bir gün ve bir tören biçimi yok. 

Zira onlar kişi karizmasının Almanya’da, İtalya’da, Rusya’da vs. dünyanın başına açtığı belâları yaşamışlar ve derslerini almışlar. 

Zira onlar meselâ EURO’ya hiçbir liderin veya şahsiyetin fotoğrafını koymamayı bir prensip olarak benimsemeyi başarmışlar. 

Ama bizde “bugün 10 Kasım”lar hâlâ var ve son yıllarda artarak sürüyor. 

M. Kemal’i herhangi bir sebeple ve hakikaten sevenler için, bu gün, özel, anlamlı ve üzücü bir gün. Tamam. 

Ama antidemokratik bir darbe Anayasası zoruyla Kemalizm’i dayatmayı kendi ideolojik anlayışının başarısı için maharet bilen M. Kemal hayranları için bugün başka bir anlama daha geliyor: “…mış gibi” yapma günü…

Bugün hür dünyanın bizi muasır medeniyetlerden ziyade muasır(!) Kuzey Kore’ye benzetmelerine sebep olacak bir gün.  

Hiç kimse “herkes gönüllü olarak saygı duruşunda bulunuyor, ne var bunda” filan diyemez. 

Dinî şeaire ve ritüellere saygı gösterme oranının bile görünür ölçüde düşük olduğu bir toplumda her 10 Kasımda saat dokuzu beş geçe saygı duruşunda bulunan kişilerin bunu gönüllü olarak yaptıklarını iddia etmek akılla bağdaşmaz. 

Devlet emrinin de önüne geçen bir tür mahalle baskısı ile yapılan ve “saygı duyuşu” ile bütünleşmediği açık olan bir “saygı duruşu”nun, ideolojik devlet anlayışını pekiştirmekten ve bizi “muasır medeniyetler”in bugünkü seviyesinden uzaklaştırmaktan başka ne işe yarayacağı çok tartışılır. 

Yaşadığı dönemde M. Kemal’e fikren muhalif olmanın vatan hainliği ile eş tutulduğunu çok iyi biliyoruz. (Merak edenler çok sayıda başka kaynak yanında Taha Akyol’un Doğan Kitap’tan çıkan “Onlar da Kahramandı – Güce Boyun Eğmediler” adlı kitabına bakabilirler). 

Ama onun ölümünden sonra ve üstelik bunca yıl geçip demokrasi adına hayli mesafeler alındıktan sonra, öldüğü gün yas tutmamayı ve öldüğü söylenen saatte saygı duruşunda bulunmamayı vatana ihanetle eş bir suç gibi görmek ve göstermek ne demek? 

Bunun cevabını 18 yıllık AKP iktidarının –eğer hâlâ varlarsa- ihlâslı ortakları ve samimî Kemalistler birlikte vermeli.

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl sorun tek adam sistemi

    Fena çuvalladılar

    İkbal 143 yaşında

    Kaybedecek vakit yok... Bursa’da binaların yarısı riskli!

    “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele edilmeli

    İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak açıklaması

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Açlık sınırının altında ücret alıyorlar

    Kuraklık kapıda

    Rusya: Ermenistan’da askeri helikopterimiz düşürüldü

    Trump: Savunma Bakanı Esper'in işine son verildi

    Koca: Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla

    Almanya'da yoğun bakımlarda alarm!

    AB: Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz satın alacağız

    Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

    Ege Denizi'nde deprem

    Metal yakalılar geliyor

    Vah benim güzel ülkeme

    İran: Biden'ın ekibi ile temasımız olmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fena çuvalladılar
    Genel

    Asıl sorun tek adam sistemi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Trump’tan kalanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Namazın ruhu bu kelimelerde
    Ahmet BATTAL

    Muasır medeniyetler ve 10 Kasımları
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı sihirbazlardan koruyalım
    Osman ZENGİN

    Bugün 10 Kasım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Renkli bir portre: Serdengeçti
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz bomba olup patlasa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.