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17 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Pek disiplinli Pak parti!

Ahmet BATTAL
17 Ekim 2024, Perşembe
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını duymuşsunuzdur.

Bu sefer her nasılsa muktedir ve muhalif medyanın hep beraber verdiği habere göre, Çelik, özetle, “Pak Partimizi kirletmeye kalkanlara dersini vereceğiz” demiş. Ayrıntısı şöyle:

“Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.”

Ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde Rize’de Burger King’in bir şubesinin açılışı yapılmıştı. Hatta açılış öncesinde “Kahrolsun İsrail” sloganı atan bir akademisyen, Dr. Kemal Sağlam, çok sayıda kişinin saldırısına uğramış, burnu kırılmış, kulak zarı patlamıştı. Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi olmuştu.

Ardından duaların(!) okunduğu törene geçilmiş, törene çok sayıda Rizeli ile birlikte İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu’nun katıldığı anlaşılmıştı.

AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise bu törene, şehit olan Filistinliler için(!) olsa gerek, çelenk göndermişti.

Olay ortaya çıkınca, açılışa katılan AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, “İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.” şeklindeki veciz açıklamasıyla kendisini savunmuştu.

AK Parti Rize İl Başkanının da açılışa katılanların arkasında olduklarını söylediği duyulmuştu.

Olaya tepkiler sürerken AK Partili Rahmi Metin’in yönettiği belediyenin su faturasına aynı şirketin reklamını aldığı ortaya çıkmıştı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından, “Rize Belediye Başkanımıza sesleniyorum: Bu fatura bilgisi doğru mudur? Burger King’in reklamının yapıldığı bir fatura şayet bizim belediyemizin faturası ise doğrusu yazıklar ötesi bir durum söz konusu. Umarım doğru değildir. Bir açıklama bekliyoruz.” demişti.

Ardından Rize Belediyesi’nden tepki çeken reklam ile ilgili yazılı açıklama yapılmış ve reklamın geçmiş yıllarda alındığı belirtilerek, “Son bir yıl içinde İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü’nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız.” diyerek top taca atılmıştı.

Neden top taca çıktı?

Açıklamada “şu tarihte vazgeçtik” diye bir netlik yok da ondan.

Şimdi ne olmuş oldu?

AKP’nin merkezi ve kalesi durumunda olan Rize’nin il ve ilçe teşkilatı büyük bir münafık saldırısı sonucu sendelemiş oldu.

Çöker mi? Hayır. Asla. Reis izin vermez.

Çare belli: Disiplin Kurulu karar verecek.

Gerçekten öyle mi?

Ortada kurul filan yok ki makul bir karar verilebilsin. Reisimiz(!) ne derse o olacak.

Partinin bir kamuoyu baskısı altında kaldığı açık.

Ama aynı partinin ileri gelenlerinin bu firmanın gelirinden teşkilata destek aldıkları da açık. Aksini düşünmek saflık olur.

Rizeli seçmen ve AK Partiliyim diyenler bunu da düşünecektir.

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