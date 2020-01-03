"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Spelunka kâşiflerine adalet

Ahmet BATTAL
03 Ocak 2020, Cuma 00:08
Son yazımızda, ahirete inanmayanların adaletin bu dünyada tam olarak tecelli edemeyecek olması meselesine nasıl baktığını merak ettiğimizi yazdık.

Yine son yazımızda, Anayasa Hukuku Hocası Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın “Hukuk Yayınları”ndan çıkan “Hukuk ve Adalet” adlı kitabından söz ettik. 

Bugün bu kitapta yer alan (benzerlerini başka yerlerden de okumuş olabileceğiniz) bir hukuk ve adalet problemini dikkatinize sunalım. 

Lon Fuller’in kurguladığı ve Loughlin’in naklettiği hikâyenin özeti şöyle: 

Beş kişilik ilim adamları grubu keşif için bir mağaraya giriyorlar. Onlar içeride iken beklenmedik bir kaza oluyor ve çıkış kapanıyor. Dışarıdan yardımın gelebilmesi için geçecek olan uzun sürede hepsinin açlıktan ölecekleri anlaşılınca ne yapacaklarını müzakere ediyorlar ve hep birlikte karar alarak kur’a ile içlerinden birini öldürüp onun etiyle hayatta kalmaya karar veriyorlar ve gereğini yapıyorlar.

Bu arada operasyon başlıyor. Operasyona katılan on görevli bu sırada yaşanan bir kazada ölüyor. Ama sonuçta dört kazazede kurtarılıyor. 

Kurtulan dört kişi, adam öldürme (katl) suçundan dolayı “her kim iradi olarak başkasının canını alırsa ölümle cezalandırılır” diyen kanun hükmüne göre idam talebiyle yargılanıyorlar. Mahkeme net ve sağlam deliller sebebiyle sanıkları idama mahkûm ediyor.

Temyiz talebi üzerine nihaî karar için toplanan beş kişilik yüksek hâkimler heyeti konuyu çeşitli yönlerden müzakere ediyor. (Ayrıntıları kitaptan okuyabilirsiniz. 

Biz ufuk açması için bir özet verelim):

1- Basitçe yazılmış bir ceza kuralının böyle girift bir problem için de aynen ve yorumlanmaksızın uygulanması adalete uygun mudur? Somut olay için yeni bir kural yazmak ya da var saymak gerekir mi?

2- Mağarada “tabiat hali”nde kalan ve -doğru ya da yanlış, ama neticede- kendi adalet sistemini geliştiren beş kişiden hayatta kalanları o izole mağara dönemi için dahi sorgulamak ve yargılamak gerekir mi?

3- Kur’a sonucu öldürülenin ölüme rızası bu eylemi suç olmaktan çıkarır mı? En azından cezada indirim sebebi midir?

4- Dört kişinin kanun gereği öldürülecek olması “bire bir kuralı”nı ihlâl etmez mi? Eder dersek içlerinden biri hakkında idam ve diğerleri hakkında başka ceza verilecek olması halinde tercih nasıl yapılacak? Akla yatkın görünen “yeni bir kur’a” formülü yeni bir zulüm olmaz mı?

5- Genel bir kural olan “kişinin kendi kendisini savunmak için başkasını öldürmesi caizdir” kuralını esnetmek ve nefsi müdafaayı oldukça aşan bu olayda da uygulamak mümkün müdür? 

6- On kurtarma görevlisi, tehlikeli kurtarma operasyonunda kendi hayatlarını, adalet sisteminin dört suçluyu “öldürebilmesi” için mi feda ettiler?

7- Bir “halk mahkemesi” kurarak ya da bir referandum yaparak kararı halka bırakmak mümkün olmalı mıdır? Evet ise kimin (hangi halkın) kararıyla ve hangi halka?

8- Temyiz heyetinin kanunu uygulayıp hükmü onaylaması ve “adalet böyle gerektiriyor ise o affetsin” diyerek, infaz ya da af kararını, af yetkisi de bulunan, ama işi adalet dağıtmak olmayan devlet başkanına bırakması âdil midir?

9- Mağarada açlık ve kur’a usûlü devam etseydi ve tek kişi hayatta kalıp kurtarılsaydı o tek kişiye yukarıdaki hangi bakışa göre nasıl bir ceza verilecekti? 

10- Kader ve kur’a arasındaki ilişki nedir?

Gördüğünüz gibi hâkimlerin işi kolay değil. Niyetleri ve vicdanları önemli. 

Bu girift örnekten bizim aldığımız ders: 

Masumun ahı için de zalimin zulmü için de ahiret var ve olmalı. 

Allah’a ve ahirete inanmak sadece muhafazakârları değil, adalet arayan herkesi rahatlatır. 

Okunma Sayısı: 23
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 bölgesinde iki asker şehit oldu

    TBMM'de kabul edilen tezkereye ilişkin Libya'dan açıklama

    Üç bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Libya tezkeresi kabul edildi: TBMM'deki olağanüstü toplantıdan detaylar...

    5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

    Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

    Türkiye'nin en rekabetçi şehirleri belli oldu

    2019'da 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Pakistan: Keşmir'de hayat normale dönmedi

    'Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz'

    TBMM olağanüstü toplandı

    Mobilyada KDV yüzde 8'e düşürüldü

    TOGG: Resmi açıklamalar takip edilsin

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

    Avustralya'da ölü sayısı 15'e yükseldi!

    'Netanyahu suçlu olduğunu biliyor'

    Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

    Halkın beklentisi aş, iş, adalet

    Adalet istediler, mahkemelik oldular

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Libya’ya giderken 12 Ada’dan olduk
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kavala ve Wikipedia
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımı iman esaslarına vakfettim
    Rifat OKYAY

    Ve buna mecburuz
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman, Risale-i Nur ve dindar camia
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ben” değil, “Biz” diyebiliyor muyuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Ahlen’de Nurlu program
    Şemseddin ÇAKIR

    Urvetü’l vüska
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.