Tebdil-i kıyafet AKP’lilere dikkat

Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ AKP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yapmışlar. Kandemir aynen şöyle söylemiş:

“Milletin sıkıntılarının da farkındayız. Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilâtlarının görevidir. Biz gerek teşkilâtlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddî bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz.”

Diğer genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ da kısa süre önce, yine tebdil-i kıyafeti gündeme getirmişti. Ama başka bir yönden ve başka bir sebeple.

İzmir’de vatandaşın CHP Genel Başkanına CHP’li İzmir belediyesinin icraatını şikâyet etmesi üzerine Dağ, “Kılıçdaroğlu milletvekilli olduğu İzmir’de yakında ya sokağa çıkamayacak duruma gelecek ya da artık İzmir’e gelince tanınmamak için tebdil-i kıyafet gezmek zorunda kalacak” demişti.

Bunun üzerine CHP İzmir milletvekili Murat Bakan kısaca “biz bizden şikâyet edeni dinleyebiliyoruz, tebdil-i kıyafete gerek kalmadan halk şikâyetini söyleyebiliyor, siz sizden şikâyet edeni, bırakın dinlemeyi, hapse attırıyorsunuz, farkımız bu” demişti.

Daha ilginci, aynı Dağ’ın üç sene önce de şunları söylemiş olması:

“Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde AK Parti Genel Merkezi’nce görevlendirilen kişiler, kentlerde tebdili kıyafetle halkın nabzını tutuyor. Arkadaşlarımız tebdili kıyafetle gidip çarşı, pazar, taksici, manav, bakkal, yolda yürüyen bir ablamızla, teyzemizle konuşuyor, ona göre bir saha analizi bize sunuyorlar.”

Biz ise AKP’nin yaklaşık altı yedi senedir tebdil-i kıyafet etmeden sokakta hiçbir etkinlik ve sondajlama yapamadığını yazıp söylüyoruz.

Zira karşısındakinin AKP’li olduğunu gören hiçbir vatandaş doğruyu ya da inancını söylemiyor.

Sebepleri tartışılır. Ama en önemli iki sebebi itimatsızlık ve korku.

Nasıl oldu da bir iktidar partisi kendi seçmeninin bile korkulu rüyası oldu?

Sebebi belli: AKP değişti, tekrar değişti, tekrar değişti. Elbette düşmanları da sürekli değişti, değişti, değişti…

Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmayacağını bilen ferasetli vatandaş ise “madem değişip duruyor, buna güven olmaz” dedi.

Sandık yaklaşıyor. Hangi oy oranıyla kime çarpacağı belli olmaz. AKP’li dostlara tavsiyemiz şu: Şimdiden tebdil-i kıyafet etsinler.

