Tepki siyaseti sırıtıyor

Herkesin gördüğü bir şey var:

AKMHP artık gündem belirleyemiyor.

Aksine, muhalefetin belirlediği gündem üzerinden kendisini anlatmaya ve üstelik bu sırada muhalefete daha fazla yüklenmeye çalışıyor. Yüklendikçe muhalefetini büyütüyor.

Patinaja düşen ve çıkmaya çalışırken daha da batan bir araç tekerleği gibi.

Anket sonuçları açıklandıkça AKP ve MHP’deki telâş daha iyi görünür oluyor.

Aşağı tükürüp seçimi zamanında yapsalar oylar düşüyor, yukarı tükürüp seçimi erkene alsalar düşük oyla seçime girmek var.

Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler.

İşte üç örnek:

1. Bir zamanlar AKP’yi % 50’de gösterdiğinde “iyi şirket” sayılan bir anket şirketi şimdilerde AKP’yi % 35 gösterdiğinde (ki bizce bu da çok ihtiyatlı/marjlı ve çok yüksek bir oran) iktidar şakşakçıları belden aşağı vuruyor.

O anket şirketini “…öcü” damgasıyla alaşağı etmeye çalışıyor.

Ama yemiyor ve yetmiyor.

Zira o silik damga kullanışlılığını artık hızla kaybediyor.

2. AKP zaten az olan kendi gençlerinin AKP’den hızlı kopuşunu görüyor.

Güya bu gidişi önlemek ve imajı korumak (kuyruğu dik tutmak) için ne yapacağını bulmaya çalışıyor.

Bula bula şunu buluyor: Erdoğan’ı gençlerle buluşturuyor.

Yetmiyor, haber değeri olmayan bu gençlik programlarının besleme medya tarafından tam zamanlı tekrarlı tektip haber olarak verilmesini sağlamaya çalışıyor.

Ama AKP’ye mesafeli olan o gençler televizyonun da sosyal medyanın da kulağını kıvırmayı iyi biliyorlar.

Yani yemiyor…

3. MHP kendisine rey veren hanımların önemli kısmının Meral Akşener’e sempatiyle bakmaya başladığını görüyor.

Kaymayı önleyebilmek için tarihinde hiç yapmadığı bir organizasyonu yapıyor.

Analar Bacılar Kurultayı adıyla hanımları topluyor. (Konuşanlar erkekmiş. Olsun.)

Bu yolla rey kaçışını gizlemeye çalışıyor.

Ama hepsi biliyor ki aslında AKMHP’nin erimesinin sebebi bunlar değil.

Asıl mesele Erdoğan ve çevresini saran saray kültürü.

Asıl mesele AKP’nin milletle arasındaki bağı gönüllü olarak koparmış olması.

Daha da önemlisi AKP’nin MHP’lileşmiş ve hatta MHP’leşmiş olması.

Erdoğan’ın “haydi teşkilâtlar, siz aslansınız, kaplansınız” nevinden mesajlarının bilhassa gençlerdeki karşılığı “metal yorgunluğu”.

Gençleri yorgun olanın yaşlıları dinç olsa ne olur?