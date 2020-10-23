"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Terörist damgası kullanıcıları-2

Ahmet BATTAL
23 Ekim 2020, Cuma
Dünkü yazımızda “eli damgalı kolu kuvvetli” olanların, önüne gelene terörist dediği bir ülkede yaşamanın zorluklarına dair iki örnek yazdık.

Bugün de diğer iki kitlesel örneği yazalım ki hak geçmesin ve bu vahim tutumun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediği anlaşılsın. 

“PKK eşittir HDP” ya da “HDP eşittir PKK” varsayımı sayesinde, memleketin kurumsal muhalefet partisi ve akımı durumunda olan bir parti neredeyse bütün kitlesiyle adeta terörize ediliyor.  

Öyle ya “sen de teröristsin” damgasını yiyen bir insan; bir dayanır, iki dayanır, üçüncüde “demek ben teröristmişim, bari böyle diyenleri haksız çıkarmayayım” der ve en azından fikren terörist olur. Üstelik kendince haklı da olur. 

Sadece bu basit ve net netice bile “PKK eşittir HDP” ya da “HDP eşittir PKK” varsayımına dayalı damgalamanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ama maalesef devlet yetkisi kullananlar bu işin ciddiyetinin farkında değiller ve çok eskiden beri habire damgalayıp duruyorlar. Bu da PKK’yı ve “Kürt meselesi”ni bitirmeye değil büyütmeye hizmet ediyor. 

İkinci örnek daha vahim: 

Geçen hafta AKMHP cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şunları söyledi: “Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, düşünebiliyor musunuz terör örgütünden birini getirip TTB’nin başına koyuyorlar. Bunun adı terör örgütlerinin STK’lara adeta el koyması hadisesidir.”

Cumhurbaşkanı kendisini yargı makamı yerine koymuş. Delilleri toplamış, hükmü vermiş ve açıklamasını yapıyor! 

Halkın önemli bir kesimi de maalesef bu açıklamaların aslında siyasî bir beyan olduğunu düşünmek yerine “devletin bütün gizli bilgileri elinde, demek var bir bildiği” diyerek bu peşin hükme kolaylıkla ikna oluyor ve yargısız infazlar başlıyor. 

Anlaşılan, “masumiyet karinesi”ni, Anayasa Mahkemesi’nin de başını yemeye hazırlanan bir balık yutmuş… 

Ama daha vahimi şu: Cumhurbaşkanı, bütün görev makamları seçimle belirlenen ve Anayasada “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tarif edilen bir sivil toplum kuruluşları grubunun en üst birliğinin başındaki kişinin seçimle geldiğini görmezden geliyor ve öznesi/faili belirsiz bir eylem tarif ederek “birini getirip başına koyuyorlar” diyebiliyor. 

Bu örneklerin çoğaltılması mümkün. A- ma yeterli. 

İki günlük yazımızdaki dört örnekle varlığını iyi bildiğimiz bu damgalama hastalığının toplumun yüzde kaçını “damgalı …” hale getirdiğini tahmin edebilir misiniz?

Entelektüel birikime sahip insanların yüzde yetmiş sekseninin, devlet kuvvetini bir biçimde ele geçirenlerce bir bahaneyle bir şekilde “terörist” damgası ile damgalandığı bir ülkede yaşamanın zorluğunu hepimiz hissediyoruz. 

Sonuçlarını ise yine hep birlikte, güvensizlik, adaletsizlik ve bilhassa “ürün verimsizliği” olarak görüyoruz. 

Çare nedir? 

Çare münevverlerin ışık yakmasıdır. 

Çare entellektüellerin beyin yakmasıdır. 

Çare cesarettir. Hakikate sadâkattir… 

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce devlet israftan vazgeçsin

    Faize 137.4 milyar daha

    Sivasspor İspanya'dan eli boş döndü

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Sıcak günler geçiren Kırgızistan'da son durum?

    Trump'ın Twitter şifresi 'tahmin'le çözüldü

    BAE ve Umman'nın Mescid-i Aksa'ya 'normalleşme' ziyaretleri tepki çekti

    Azerbaycan - İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan endişelendiren İstanbul açıklaması

    Avrupa'da yeniden alarm durumu: Kapsamlı tedbirler geri geliyor

    Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var

    Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de olduğu iddiası TGF'yi harekete geçirdi

    5 milyon KYK’lı borçlu

    Karamollaoğlu: Millet feryat ediyor

    Halkı unuttular

    Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    AB’den Arakanlı Müslüman mültecilere 96 milyon avro destek

    Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini geri getiriyor

    NATO Savunma Bakanları bir araya geldi

    'Yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'lere yakın'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Fikrî iktidar” mı?
    Ahmet BATTAL

    Terörist damgası kullanıcıları-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiülevvel ayını müjdeleyelim mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet de söz versin!
    Cevher İLHAN

    “Ben dindar cumhuriyetçiyim”
    Genel

    Önce devlet israftan vazgeçsin
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve tasarruf
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürgün ile esir takası
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.