"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Türkiye’nin brikebrakcıları ve BRICS

Ahmet BATTAL
16 Eylül 2024, Pazartesi
''Görev hakkı ve siyaset'' başlıklı dünkü yazımızı şu cümlelerle bitirmiştik:

“Biz AB’ye girme sürecini devam ettirebilseydik, kendisinden kaçılan ülke değil, kendisine kaçılan ülkeye dönüşecektik ve kendi coğrafyamıza bu şekilde de örnek olabilecektik. Yine oluruz inşallah. Ama bu iktidarla değil.”

Şu soruyla açalım: Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi ve daha doğrusu girmek için gayret etmesi meselesi neden mühim?

Birincisi: 

AB üyesi ülkelerin ortalama kişi başı milli geliri 50 bin dolar civarında. (Almanya gibi lokomotif ülkelerde bu oran diğerlerine göre daha yüksek.) 

Ama Türkiye’nin AB’ye giriş sebebi sadece bu değil ve olmamalı. 

Esasen AB’nin bir tür “zenginler kulübü” gibi olmasının sebebi ekonomisi değil. O bir sonuç.

İkincisi: 

Zenginliğin asıl sebebi ve dolayısıyla bizim AB’ye giriş arzumuzun asıl gerekçesi temel hak ve hürriyetler.

İşçi hakları ve bilhassa sendikalaşma ve toplu sözleşme-grev hakkı açısından da AB neredeyse dünyanın cenneti durumunda. Bu sebeple tüm dünyada “kendisine kaçılan ülkeler” oralarda.

AB ve üye devletler, vatandaşlarının sadece iktisadi haklarını korumakla yetinmiyor. Kişisel haklarını, sosyal haklarını ve siyasi haklarını da koruyor.

O ülkelerde rejimler yerleşmiş, demokrasiyi hazmetmiş. Yönetimler hesap veriyor ve kansız kinsiz el değiştirebiliyor. Cumhuriyetler gerçek demokratik cumhuriyet. Krallıklar sembolik yani demokratik krallık durumunda.

Üçüncüsü: 

AB üyelik sürecinin yeniden canlanmasının bizim için asıl sebebi ise dünyanın ve insanlığın sonunu getirecek dehşetli bir üçüncü dünya savaşı projesinin alt yapısı durumunda olan “medeniyetler çatışması” riskine karşı “medeniyetler ittifakı”nı güçlendirecek olması.

Avrupa Birliği’nin İslam konusunda iddialı ülkesi İspanya ve o zamanlar AB’nin ciddi aday ülkesi olan Türkiye’nin öncülüğünde 2005 yılında kurulmuş olan ve daha sonra Birleşmiş Milletlerin bir alt örgütü haline gelen Medeniyetler İttifakı Girişimini unutmamalıyız. 

Mİ’nin Avrupa’daki banisi ve hamisi, İspanya’nın eski Başbakanı Zapatero. 

Bu girişimin buradaki banisi ise bu coğrafyanın merkez ülkesi Türkiye’de yirmi dört yıldır iktidarda olan AKP’nin lideri Erdoğan.

Ama aynı Erdoğan şimdilerde maalesef bu girişimin muharribi (tahrip edicisi). 

17-25 Aralık 2013 ve bilhassa 15 Temmuz 2016 sonrasında, Ulusalcılar, “dinler arası diyalog bir terör örgütü projesidir” diyerek milleti de muhafazakâr entelektüelleri de korkutup kandırdı ve AB’yi, Avrupa’yı (ABD’yi) ve hatta topyekün Batıyı bir düşman kamp olarak göstermeyi başararak maksatlarına ulaştı.

Eskiden beri “Batı Kulübü” teraneleriyle Batıya topyekün düşmanmış gibi yapan toptancı Siyasal İslamcılar da bu dolmuşa kolaylıkla bindi. 

Samimi muhafazakâr demokratlar ise Leyla ile Mecnun’un dostuna kıyıdan el sallayan İsmail Abi’si gibi AB’ye iştahla bakıp kalakaldı.

Hep yazıyoruz: 

Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz. 

Bugün ekleyelim: 

Düşmanını sık değiştirenin aklına itimat edilmez.  

Bunları neden yazdık?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyetinin kurduğu BRICS bazı yeni üyelerle genişlemeye ve gelişmeye çalışıyormuş. Allah sahibine bağışlasın. Gözümüz yok. 

Zira bu ülkelerin devletlerinin hem “insan hakları ve hürriyetleri” diye fazlaca bir dertleri yok ve hem de milli gelirleri ortalama beş bin dolar civarında!

Ama Türkiye’yi keyfî ve kötü yönetenler, bu halleriyle AB kapısından kovuldukları için, son zamanlarda, AB’ye bırakınız alternatif olmayı, bunun hayalini dahi kuramayacak ne kadar örgüt varsa hepsinin sırayla kapısını çalıyor. Şangay Beşlisinden “hey onbeşli onbeşli”sine kadar!

Bu BRICS bize nedense tuğlayı ve ıvır zıvırı hatırlatıyor. (Fransızlar ıvır zıvıra “a bric et a brac” diyorlar!) 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’yi kışın felaket bekliyor

    IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı

    Devlet de enflasyona göre zam yapsın

    Huzur olmadan zenginlik olmaz

    Doktora mezunları da iş kuyruğunda

    Vatandaş adalete güvenmiyor

    Yeni proje alınmayacak

    'Maaş 13 bin lira, nereye yetecek?'

    Ekipler yetersiz

    Siyasette ''inanç'' etkili

    Gazze 345 gündür yoğun saldırı altında

    "Doğrulanmış ilan" uygulaması başladı

    Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili son durum? - "Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

    Motosiklet sayısı ilk defa 5 milyonu geçti

    AİHM kararları acilen uygulanmalı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Peki, okumayınca anladın mı?”
    Şükrü BULUT

    Diyanetimiz ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasi meseleleri de istişare etmeliyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikelerin farkında mıyız?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin brikebrakcıları ve BRICS
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabına Kur’ân okumak ne demektir?
    Mehmet KARA

    Mahcubiyet
    Genel

    Vatandaş adalete güvenmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı hizmetlerimiz ve projelerimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.