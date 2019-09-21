"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yargıcının şahidi burgucu mu?

Ahmet BATTAL
21 Eylül 2019, Cumartesi
Başlıktaki sözün aslını ve doğrusunu biliyoruz: “Bozacının şahidi şıracı.” Manası belli. Kaynağı önemli değil.

Bülent Arınç bir televizyon kanalındaki konuşmasında Mardin’in görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Türk’le ilgili önceki bir konuşmasını da tekrar ederek aynen şunları söylemiş: 

“Ahmet Türk’ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil’le HDP ile ilişkisi olduğunu, ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alınabilir. İdarî bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu dâvâlar da varsa bunları kamuoyuna ilân etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki ‘kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor’, diyebilirler.”

Bu konuşmanın ve önceki konuşmanın, MHP liderinden AKP amigolarına kadar, siyasetle ilgilenenler üzerinde meydana getirdiği dalgalanmayı hepimiz basından gördük. Geçelim.

Olayın diğer boyutu ise konuşmanın yargıdaki muhtemel tesirinin ne olacağı. 

Kayyım meselesinde gidilen yöne dair bu beyanlar, görünüşte bir tür ikaz. Ama aslında bir tür itiraf ve şahitlik arzusunun beyanı. 

Önümüzdeki süreçte Ahmet Türk için bazı dosyalar hazırlanacak. İş yargıya intikal edecek. Bazı belediye çalışanları ve harcamaları ile ilgili olarak bazıları “bakın işte deliller” diyerek bazı “ikinci seviyeden delil”lerle Ahmet Türk’ü mahkûm etmeye ve kayyım kararını sağlama almaya çalışacak. 

Bu dâvâda, Ahmet Türk’ün avukatları, bilhassa yukarıdaki beyanları sebebiyle Bülent Arınç’ı ve benzeri “devlet katlarından kişileri” şahit gösterirse ne olacak?

Dikkat edilsin, Sayın Arınç ön kanaat açıklamıyor. Kendisi yönünden bir tür kesin hüküm açıklıyor. “Ahmet Türk teröre ve şiddete karşıdır, ben eskiden beri böyle bilirim” diyor. Bunu diyen kişi, Fatsa, Manisa ya da Bursa kahvelerinde vatan kurtaran birileri değil. Yani bu açıklamanın önemli sonuçları olacak.

Yakın tarihlerde asker ya da sivil bazı medyatik kişiler hakkında açılan bazı ceza dâvâlarında, bazı başka meşhurlar, “ben bu kişinin bu suçu işlediğine inanmıyorum” demişlerdi ve sonuçta yargı da her nasıl olduysa onların tezkiyesini geçerli saymış ve sonuçta beraat kararı vermişti. 

Şimdi asıl soru şu: Ya mahkeme beraat ettirirse? Arınç’a ne olur? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer güvenlik bürokrasisi mensuplarına ne olur? 

Özet: Siyasî dâvânın siyasî sonucu olur. Adım atan düşünsün!

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş çözüm değil

    Adalardan başlayarak “sıfır atık”

    İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi: Elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor

    'Şu konuda bir ittifakımız var'

    6-8 Ekim gösterilerine ilişkin Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında karar

    Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

    ABD, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı edecek

    ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulayacak

    AKP'li başkan görevi bıraktı

    Mansur Yavaş hakim karşısında

    Basın hürriyeti zarar görüyor

    Anneleri ayırmayalım

    İnsanlık dışı durum engellensin

    Ekonomik krizde dip yakın

    Yalan seline karşı çıkalım

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Keşmirliler evlerini terk etmek istemiyor

    Pendik'deki orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

    Twitter: Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya alındı

    Meteoroloji'den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Rabbinin hükmüne sabreyle
    Genel

    Savaş çözüm değil
    Ahmet BATTAL

    Yargıcının şahidi burgucu mu?
    Abdil YILDIRIM

    Mi’rac’a çıkmak ister misiniz?
    Cevher İLHAN

    “Fitne stratejileri”ne mukabil...
    Mehmet ÇETİN

    Bakara/41’den ihlâsa giden yol
    İslam YAŞAR

    Demokrasiye darbe ihaneti
    Sebahattin YAŞAR

    Özgüven üzerine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve değişim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.