"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Yemyeşil yolun suçluları ve günahkârları-2

Ahmet BATTAL
14 Ocak 2024, Pazar
Geçen Pazar günü bu başlıkla yayınlanan yazımızda o meşhur Yeşil Yol filmindeki ibret levhalarından yola çıkarak bir şeyler karalamaya çalıştık.

Okuyucularımızdan gelen olumlu dönüş bizi bu işin başka boyutlarını da yazmak konusunda cesaretlendirdi. 

Gerçekten, “devlet adına” diyerek zulmeden ve üstelik, bunu, yaptığının zulüm olduğunu bile bile yapan devlet memurları her zaman vardır.

Bir devletin hukuk devleti olması ise işte “o türden” memurlarının sayısını azaltma başarısı ile ilgilidir. 

Yanlış anlaşılmasın, burada devlet derken sadece bürokrasiyi de kast etmiyoruz. Bir tür kamusal güç kullanan herkes bu kapsamdadır. 

Mesela 15 Temmuz 2016’dan sonra yaşanan o cinnet günlerinde, çoğu “kimvurdu”ya giderek ölen/öldürülen bazı insanlar için “Hainler Mezarlığı” icat edebilme “başarısını” gösterebilmiş bir kamudan ve kamu yönetiminden bahsediyoruz.  

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik’in yazdığı ve HeCe Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları arasında çıkan 2022 baskı değerli hatıra kitabı “Milli Eğitim’de Üç-Beş Nöbeti” adlı eserden okuduğumuz bir hatırayı bu vesileyle paylaşalım. 

Çelik’in kitabının 426. sayfasında aktardığı olay şöyle:

Demokrat Parti’nin Milli Eğitim Bakanlarından merhum ve mazlum Tevfik İleri 1960 darbesinden sonra siyaseten ve zulmen yargılanıp önce idama ve sonra müebbet hapse mahkûm edilir. 

Yassıada, İmralı, derken Kayseri cezaevine nakledilir. Orada iken kansere yakalanır ve hastaneye yatırılır, kısa süre sonra da vefat eder. 

Hastanede kendisine ihtimam gösteren bir hemşirenin bu davranışına karşı, zalim amirleri, “sen bu ‘düşük’e neden bu kadar ihtimam gösteriyorsun” diyerek resmen soruşturma açarlar. 

Kahraman hemşirenin cevabı ise gerçekten bir ibret vesikasıdır: 

“Ben devlete mesaimi sattım, vicdanımı değil!”

(O İleri ki bugün AKP iktidarının en gözde okulları olan imam hatip liselerinden en birincisi durumundaki Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’ne adı verilmiş bir merhum mazlumdur.) 

Zalimler zulmüyle anılıyor. Mazlumlar ve mazlumların yardımcıları ise tarihin şeref levhalarında hayırla yâd ediliyor. 

Ahirette mizan kurulup da ince ayar hesap günü geldiğinde o hemşirenin yerinde olmak isteyecek çok hemşire vardır. 

Bu hatırayı okuyunca Yeni Asya’da köşe yazısı yazan bir eğitimci ile amiri arasında yaşanmış olan bir hadise aklımıza geldi. 

Amiri yazarımıza “sen hangi hakla ve neye dayanarak Yeni Asya gibi bir gazetede yazabiliyorsun, bizden izin aldın mı” mealinde bir şeyler söylemeye kalkar. 

Amirin maksadı gözdağı vermek, korkutmak, yazamaz hale getirmek ve böylece kendi amirlerinin ve muktedir siyasetçilerin gözüne girmektir. 

Ama o yazarımızdan aldığı cevap kendisini şaşırtır ve durdurur: 

“Gündüz mesaim devletindir, akşam nereye gideceğime de ne yazıp söyleyeceğime de devlet ya da amirlerim değil ben karar veririm. Bu hakkımı da kimseye yedirmem.”

Demek, zulüm bizdense biz bizden vazgeçmeliyiz. 

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz

    En kötü kâbustan bile daha kötü

    ÖSYM’den sınav ücretine yüzde 164 zam

    Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez

    Ayasofya artık turistlere ücretli

    Gazze’de 100 günde 10 bin çocuk öldürüldü

    Küresel sıcaklık artışı limitini aştı

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    ABD'den Yemen'e yeni saldırı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu

    Aralık 2023 son 53 yılın en sıcak aralık ayı oldu

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

    Karar nihai ve bağlayıcı olacak

    Depremzedeler: Bizi unuttular

    Acillerde yer kalmadı

    Ekonominin sağlam dayanağı yok

    Türkiye'de hukuk krizi derinleşiyor

    Milletin hukukuna nasıl sahip çıkacaksınız?

    Hükümetin bankalara müdahale riski var

    Cezayı kararı verenler ödesin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya misyonu
    Ahmet BATTAL

    Yemyeşil yolun suçluları ve günahkârları-2
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda nelerle meşgul olmalı?
    Adnan NACİR

    Ekran zorbalığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Kimlerle/neler görüşüyoruz?
    Rifat OKYAY

    Bir Gemlik var!..
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık adalete muhtaç
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sami CEBECİ

    Müslümanların kalp birliği, İslâm birliğinin temelidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.