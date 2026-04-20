"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Miras mı, emanet mi?

Süleyman Alp Özcan
20 Nisan 2026, Pazartesi
ABDURRAHMAN ÖNBAŞ- SÜLEYMAN ALP ÖZCAN

Hayatın akışında bir devre mülk gibidir dertler ve büyük davalar. Birileri kapıyı açar, ocağı tüttürür; sonrakiler ise o ateşi harlamakla mükelleftir. Bizim dünyamızda “hizmet” dediğimiz o devasa şahs-ı manevî kalesi, yılların yorgunluğunu omuzlarında taşıyan, saçlarına ak düşmüş ağabeylerimizin sadakati ve sarsılmaz metanetiyle bugünlere kadar ulaştı. Onların o  duruşu olmasaydı, bugün ne o kürsüler kalırdı ne de o satırlar gönüllere bu kadar saf ulaşırdı.

Fakat her baharın bir uyanışı, her fırtınanın ardından gelen taze ve diriltici bir rüzgârı vardır. Bugün o koca kalenin burçlarında yeni, gür ve farklı bir ses yankılanıyor. Belki dilleri biraz daha teknolojik, belki dünyayı algılama biçimleri o bildiğimiz klasik kalıpların biraz dışında; ama kalplerindeki o “aşk-ı hizmet” en az elli yıl öncenin heyecanı kadar taze, dimağları ise bir o kadar berrak.

Üstad’ın ”Gençlik Rehberi”ni kaleme alırken kurduğu o büyük hayal geleceğin de tek hayatî reçetesiydi. Gençlik, bir davanın “yardımcı kuvveti” veya “ayak işlerini gören kolu” değil, bizzat o davanın güncellenmiş ruhudur. Zaten öyle değil midir ki Risale-i Nur’un genç talebeleri hizmet neyi gerektiriyorsa ise onu yapacak olmasıdır.

Ağabeylerin tecrübesi karanlıkta yol gösteren bir fenerse, gençlerin enerjisi de o feneri en uzak menzillere, en sarp yokuşlara taşıyacak olan bataryadır. Eğer o batarya sisteme tam kapasite dahil edilmezse, en güçlü fener bile bir süre sonra sadece kendi çevresini aydınlatır hale gelir; uzakları görme kabiliyetini yitirir.

Şimdilerde, o meşhur ve önemli meşveret masalarında tecrübenin yansıması değil, gençliğin o taze, esnek ve korkusuz zekâsı da gerçek manada yer bulmalı. Zira bugünün dünyasını, o dünyanın içine doğanlar, o dijital dili ana dili gibi konuşanlar kadar kimse iyi tanıyamaz. Bir meseleyi “şahs-ı manevî” potasında eritmek demek; yaşlının hikmetiyle gencin gayretini aynı potaya koymak demektir. Birini eksik bıraktığınızda, o potadan çıkan cevher ne yazık ki noksan kalır.

Gençlerin, abilerinin gölgesinde dinlenmek için değil, o gölgeyi daha geniş sahalara yaymak ve yeni “hizmet mahallerine” dönüştürmek için burada olduklarını idrak etmeliyiz. Hizmet, bir bayrak yarışıysa eğer; bayrağı tutan elin yorgunluktan titrememesi için, arkadan gelen o taze ve güçlü ellerin omuz vermesine, bayrağın ucundan tutmasına müsaade etmek gerekir. 

Unutmamak gerekir ki; bir ağaç kökleriyle toprağa tutunur, evet; ama o ağacın hayatiyeti, meyvesini her zaman en uçtaki, en taze ve en körpe dallarından vermesiyle ispat olunur. Kökler ne kadar derinse, o taze dalların göğe uzanması, güneşle buluşması da o kadar hak ve adalettir. Gençlerin önünü açmak, aslında hizmetin geleceğine giden yolu temizlemektir.

Vakit, hikmetle enerjiyi, tecrübe ile taze kanı aynı safta buluşturma vaktidir. Zira, hak yol duranı değil, usulünce ve birlikte yürüyeni alkışlıyor. Vesselam...

Önemli Not: 

Bu yazıdaki mülâhazalar ve temel gaye; Risale-i Nur’un neşir ve hizmet prensiplerinde yer alan “meşveret-i şer’iye”, “şahs-ı manevî” ve “gençlik rehberliği” gibi düsturların, zamanın değişen şartları içerisinde yeniden tefekkür edilmesine bir kapı aralamak maksadına matuftur.

    BM: İsrail 40 bin kadın ve kızı öldürdü - Aileyi hedef aldı, bir nesli katletti

    Sincan'da boya fabrikasında yangın

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

    Sanchez: BM’nin acil reforma ihtiyacı var

    Büyükelçi gönderilsin

    Küstah Barrack’a haddi bildirilmeli

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: İktidar sorumluluk almaktan kaçıyor

    Müzakereler çıkmaza girerse savaş kapıda

    Yavaş: Belediyelere farklı muamele var

    Köprülere Portekiz’den müşteri bulundu

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur olacak

    Bu çocuklar nasıl kurtarılır?

    Dijitalde her çocuk suçlu değil

    19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

    Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin altında seyredecek

    Brezilya: Savaş çılgınlığını durdurun!

    Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama oldu: 23 kişi öldü

    Esnaf, fiyatlara tepki gösterdi

    Kurbanlık fiyatları belli oldu

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küstah Barrack’a haddi bildirilmeli
    Genel

    Büyükelçi gönderilsin
    Genel

    Köprülere Portekiz’den müşteri bulundu
    Genel

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: İktidar sorumluluk almaktan kaçıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sanchez: BM’nin acil reforma ihtiyacı var
    Genel

    Yavaş: Belediyelere farklı muamele var
    Genel

    Müzakereler çıkmaza girerse savaş kapıda
    Genel

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur olacak

