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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hayatı ahiret için ‘zoom’lamak

Ahmet Cemil Çökren
09 Nisan 2020, Perşembe 00:09
Evet ZOOM’lamak, bugünlerde Google şirketinin bir uygulaması olan ZOOM programını dershanelerimizde yapamadığımız dersler için kullanıyoruz.

Ve malesef evimizde kaldığımız bu durumu hâlâ içimize sindiremiyoruz. Öyle ki, eski dönemlerde bazı durumlarda bile derslere devam edilmiş. 

İşte bu dönemde müthiş çıkışıyla ZOOM programının müdavimi olduk. Âdeta Nur Talebesi ağabey ve kardeşlerimizi evimize getirdi. Bir nebze olsun bize bir teselli oldu. Biliyoruz ki, Risale-i Nur okunmadığı ve set çekildiğinde, Allah’ın rahmetinin azaldığını ve gazabının celb edildiğidir.  

Şu anbütün Türkiye ve dünyanın bazı kesimlerinde yayın akışı şeklinde Risale-i Nur TV oluştu. Ve bütün dünyadan dersler sırayla okunmaktadır. Ayrıca her mahal kendi programını oluşturuyor. Mukabeleler bile Ramazan gelmeden başladı. Maşallah. 

Demek ki, teknolojik aletlerin şükrünü iyi eda edememişiz. Koronavirüsü bu işi hızlandırdı. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri yağmursuzluk için yazdığı Emirdağ mektubunda “Nimet ve rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür. Biz, şükrü hakkıyla vermedik. Evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi; zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev’-i beşer, tam tokada kendini müstehak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak. “

Şimdi başladığımız bu online derslerle inşallah “Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadâaka nasıl belâyı def’ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadâka nev’inde semavî ve arzî belâların def’ine çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’ân’ın işaretiyle tahakkuk etmiş. “ (Emirdağ Lâhikası) 

Sizlerin “iyi de nereden biliyorsun, Koronavirüs Risale-i Nur ile alâkalı olduğunu nereden çıkardın?“ diyorsanız. İşte geliyor “Biz Risale-i Nur şakirdleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz.” (Emirdağ Lâhikası) diyen Bediüzzaman Hazretleri’nin talebeleri olan bizler de bu musîbeti bu noktadan değerlendiriyoruz.

Öncelikle ülkemizden ve bütün dünyadan bir an evvel bu musîbetin gitmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Sanal ortamı ve teknolojiyi müsbet manada en kısa zamanda bütün versiyonları ile Risale-i Nurlar’ın neşrinde kullanmak dileğiyle. Ahiretimizi kurtaran Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’a sarılalım. Allah sağlıklı mutlu huzurlu uzun ömürler versin İnşallah. Amin.

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