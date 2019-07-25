Kevser: Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) Efendimize Cennette bahşedilen büyük havuzun ismi ve aynı zamanda da Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen en kısa sûre.

İşte Bu Kevser Havuzu ile ilgili bazı hadisleri sizinle paylaşmak istedim.

Hazret-i Enes (ra) anlatıyor: “Bir gün Resulullah (asm) uyukladı. Sonra başını gülümseyerek kaldırdı.

Dedik ki: “Ey Allah’ın Resulü, seni güldüren nedir?”

Resulullah (asm): “Şimdi bana bir sûre indirildi.” buyurdu.

Ve Besmele çekerek Kevser Sûresi’ni okudu.

Sonra: “Siz Kevser’in ne olduğunu biliyor musunuz?” buyurdu.

Dedik ki: “Allah ve Resulü, daha iyi bilir.”

Resulullah (asm): “O, Allah’ın bana vaadettiği bir nehirdir. Onun başında çokça hayırlı şeyler vardır. O, bir havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ondan su içmeye gelecektir. Onun su içme kapları yıldızların sayısı kadardır. Ümmetimden bazıları o nehirden uzaklaştırılacaklardır. Ben diyeceğim ki: “Ey Rabbim, o benim ümmetimdendir!”

Rabbim diyecek ki: “Onların senden sonra neler yaptıklarını sen bilmiyorsun!” 1

Peygamberimizin (asm) başka bir hadisi; Enes (ra) rivayet ediyor: “Cennete girdim, kıyılarında inciden çadırlar bulunan bir nehir gördüm. İçinde akan suya elimi daldırdım. Halis misk olduğunu gördüm.” Bu nedir, ey Cebrail? “diye sordum.” Bu,Allah’ın sana vermiş olduğu Kevser’dir” dedi. 2

Bir başka hadiste ise; İbni Ömer (ra) rivayet ediyor: “Kevser Cennette bir nehirdir. Kıyıları altından olup inci ve yakutlar üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzel kokar. Suyu baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır.” 3

“İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim! Dikkat ediniz; (yarın âhirette) sizinle buluşma yerimiz Kevser Havuzu’nun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen, elini ve dilini günahtan çeksin!..” 4

Şimdiden bu sıcaklarda Kevser havuzunun başına gitmek istedim. Havuzun başında buluşmak dileğiyle.

Dipnotlar:

1. Müslim K. es Salah, Bab: 53 Hadis No: 400.

2. Buhari, Rikak: 53.

3. İbni Mace, Zühd: 39.

4. Buhârî, Salat: 80.