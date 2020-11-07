"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İslâm’da adalet nasıl işlerdi

Ahmet ÖZDEMİR
07 Kasım 2020, Cumartesi
Kur’ân-ı Kerîm’de haber verildiğine göre; Peygamberimiz (asm) Medine’de Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar tarafından kendisine getirilen her çeşit dâvâyı ve anlaşmazlıkları adalet dairesinde çözümleyecekti.

Bu husus; mü’min, müşrik, Yahudi bütün Medineliler için yazılan Medine Sözleşmesi’nde de kabullenilmiş ve açıklanmıştı. Hâkimlik, aslında, şerefli olduğu kadar, ağır sorumluluk da taşıyan bir görevdir. Peygamberimiz (asm) bu konuda şöyle buyurmuşlardır:

“Kadılar (hâkimler) üçe ayrılır: Biri Cennette, ikisi ateştedir. Hakkı bilen ve ona göre hüküm veren kişi Cennettedir! Hakkı bilen ve fakat hükmünde zulme, haksızlığa sapan kişi ateştedir. (Cehennem) Hakkı bilmediği halde insanlar arasında hüküm veren kişi de ateştedir!”

Peygamberimiz (asm), muhakeme edeceği zaman, dâvâcıyı da, dâvâlıyı da önünde oturturdu. Hz. Ali’yi (ra) Yemen’e kadı olarak gönderirken, “Haklarında hüküm vereceğin iki kişiden birisi hakkında, ötekini dinlemedikçe hüküm verme! Böyle yaparsan, nasıl hüküm vereceğin sence belli olur!” buyurmuştur. 

Peygamberimiz (asm) dâvâcıdan, dâvâsına delil ve şahit getirmesini ister; getiremediği takdirde, dâvâlıya yemin teklif eder ve “Dâvâcının sende bir şeyi, bir hakkı bulunmadığına dair, kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin et!” buyurarak yemin ettirirdi.

“Yalan yemini ile Müslüman bir kişinin hakkını alan kimseye, Allah Cenneti haram, Cehennemi vacip kılar!” buyurunca; “Az bir şey olsa da mı yâ Resûlallah?” dediler. Peygamberimiz (asm), üç defa “İrak ağacından bir çubuk da olsa!” buyurdular.

Bu konuda nazil olan âyette şöyle buyurulmaktadır: “Ahir zaman peygamberine iman edeceklerine dair Allah’a verdikleri sözleri ve ettikleri yemini dünyanın az bir menfaatinde değiştirenlerin ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamette de Allah onların ne yüzlerine bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için pek acıklı bir azap vardır.”

Yahudilerden bir erkekle bir kadın zina etmişlerdi. Yahudi bilginleri, Beytül-Midras’ta, bu işi konuşmak üzere toplandılar. Yahudi bilginleri, konunun Hz. Muhammed’e (asm) götürülmesini istediler. Peygamberimiz (asm) kalkıp Beytü’l-Midras’a kadar gitti. Peygamberimiz (asm), Yahudi bilginlerini yanına çağırdı, onlara, “Ellerinizde bulunan Tevrat’ı getiriniz!” buyurup, okutturdu. Okuyan Yahudi, elini recm âyetinin üzerine koyup, onun önündekini ve sonundakini okudu. Peygamberimizin (asm) yanında bulunan ve Müslüman olan Abdullah b. Selam, “Buna emir buyur da, elini kaldırsın!” dedi. Yahudi elini kaldırınca, altındakinin recm âyeti olduğu görüldü! Peygamberimiz (asm), “O halde, Allah’ın emrini, kitabını ilk ihya eden ve onunla amel eden benim! Ey Allah’ım! Onlar senin emrini uygulamayıp öldürdükleri zaman, senin emrini ilk uygulayan, ihya eden benim!” dedikten sonra, onları getirtti. Recm edilmelerini emir buyurdu, recm olundular. Allah, şöyle buyurdu:

“Ey Resûlüm! Kalbleriyle inanmadıkları halde dilleriyle ‘inandık’ diyenlerin ve Yahudilerin küfre koşmaları seni üzmesin! Yalan sözlere kulak veren ve senin yanına gelmeyenler hesabına seni dinleyip sözlerini değiştirerek onlara ulaştıranlar da seni üzmesin. Onlar Tevrat’ta Allah’ın âyetlerinin yerlerini değiştirdikleri gibi senin sözlerini de değiştirirler ve ‘Şöyle hüküm verirse kabul edin vermezse ondan sakının!’ derler. Allah, kimin fitneye düşmesini dilerse artık onu kurtaracak yoktur. Allah öylelerinin kalplerini temizlemek istemez. Onlar için dünyada rezillik, Ahirette de büyük bir azab vardır!”

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor

    İzmir'de vefat edenler için Güney Afrika'da gıyabi cenaze namazı kılındı

    ABD'de gözler 6 kritik eyalette

    ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

    Gazze'den acil yardım çağrısı

    Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

    AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

    İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

    Biden: Demokrasi sabır gerektirir

    Joe Biden, Pensilvanya'da öne geçti

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı

    Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

    Nijerya'da yaklaşık 10 milyon kişi açlık tehlikesi altında

    Uşak'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    ABD'de Demokratlar Georgia'da öne geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Teröre ve İslamofobiye karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı
    Genel

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Neleri kaybettik?
    Genel

    Çiftçi tarladan çıkıyor
    Ahmet BATTAL

    “Sayı, başarı, sonuç” odaklı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir
    Yasemin YAŞAR

    BEŞ HARFLİLER

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.