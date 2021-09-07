Aile hekimleri ek ödeme alamıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği şartlar sebebiyle aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ek ödeme alamadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 30 Temmuz’da bir açıklama yaparak Covid-19 aşılamasında görev yapan aile hekimlerine 3 bin TL, aile sağlığı çalışanlarına ise 1500 TL ek ödeme verileceğini duyurmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, ödemenin aile hekimlerinin elinde olmayan şartlara bağlandığını ve bu sebeple ASM çalışanlarının çok büyük bir bölümünün ek ödeme alamadığını söyledi. Eryazğan, aile hekimlerinin pandeminin başından bu yana büyük bir özveriyle çalışmasına rağmen ek ödemenin yalnızca 6 ayla sınırlı tutulduğunu ve şartlı yapıldığını söyledi. Belirtilenin aksine bu ödemelerin aile hekimleri için 3 bin TL’ye, aile sağlığı çalışanları içinse 1500 TL’ye ulaşmadığını ifade eden Eryazğan, “Yatan miktar 428 TL, 245 TL, 650 TL. Bu ödenekleri tam alan neredeyse yok. Yaptığımız araştırmaya göre bu ödemeyi tam alan ASM çalışanı oranı yüzde 5. En az yüzde 50’sine ise hiçbir şey yatmamış durumda” dedi.