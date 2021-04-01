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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bakan Koca, DSÖ'nün medya brifingine katılacak

01 Nisan 2021, Perşembe 09:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine katılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a eşlik edeceği toplantıda, Kovid-19’un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye’deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Kovid-19 pandemisi ile birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.

Etiketler: Bakan Koca, DSÖ, medya brifingi
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