Çocuklarınızı elektronik sigaradan uzak tutun

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ‘Puff’ adı verilen aromalı elektronik sigaralara ilişkin Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Yücel, “Bir ebeveyn olarak ben de çocuklarım için endişe duyuyorum. Çocuklarınızı bu beladan uzak tutun. Bu ürünler, 65’in üzerinde internet sitesinden yasa dışı ve adrese teslim şekilde satılmaktadır. Üstelik bakkal ve dükkanlarda dahi bu elektronik sigaraları bulmak mümkün. ” dedi. İzmir - anka

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