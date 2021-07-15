Doktorlardan ‘bayramlaşma’ uyarısı

1 Temmuz sonrası 4-5 bin bandında seyreden günlük koronavirus vak’a sayısı 6 binlerin üzerine çıktı.

Delta varyantının yayıldığı Türkiye’de Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulunan hekimler, aşılamanın ve alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti. Cumhuriyet’in haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “7-13 Temmuz haftası toplam vak’a sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 arttı. Bunu 1 Temmuz’daki açılma sürecine bağlayabiliriz. Delta varyantı da yükseliyor gibi görünüyor. Bu önümüzdeki birkaç haftanın vak’a sayılarında artış oluşturacağını öngörmek çok zor değil” şeklinde konuştu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer ise “Yoğun bakımlarda da yavaş yavaş hareketlenme olduğu ifade ediliyor. Bir özensizlik var, maske mesafe kavramı unutuldu. Ayrıca vak’aların arttığı ülkelerden kontrolsüz gelen turistler var.

Bayramla birlikte vak’alar artacak. Bayramda da tedbirleri elden bırakmamalıyız. Salgın bitmedi, bütün hızıyla sürüyor ve hızlanıyor.