“Domuz gribi”nden korunalım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, “Domuz gribi” olarak bilinen H1N1 Influenza A adı verilen bir virüsten korunmanın yollarını anlattı.

Son günlerde çevremizdeki pek çok insan yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza A adı verilen bir virüsten kaynaklanıyor. İnfluenzaya karşı anne ve babaları uyaran İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, çocukları enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlatıyor. İnfluenza hakkında bilgi veren Koç, influenzanın ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, kırgınlık, öksürük ve baş ağrısı şikâyetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ettiğini söyledi. Koç, “Çocukların büyük çoğunluğunda 3-7 günde tedavi ile düzelmesine rağmen kronik hastalıkları olmayan çocuklarda dahi ciddi seyirli olabilmekte hatta ölümlere neden olabilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Korunmanın yolları

İnfluenzanın insandan insana yakın temas, damlacık yolu ile bulaştığını söyleyen Koç, “İnfuenza sıklıkla Ekim ayı ile Mayıs ayının sonuna kadar görülebilmektedir. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkilenmektedir. Ortalama olarak sağlıklı çocukların % 40-50’si bu virüsten etkilenmektedir. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır. Bu hastalıktan ani ölüm gibi sonuçlar doğurabilir, hem kronik hem de daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülebilmektedir’’ dedi. Koç, korunma yollarını şöyle anlattı: “Elleri sık sık yıkamak. Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak. Ev ve iş yerlerini sık sık havalandırmak. Hasta bireylerin kalabalık ortamlara girmemesi. Hapşırık ve aksırıklarda ağzınızı mendille kapatmak.”