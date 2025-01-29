Grip vakalarında artış ikazı

Kış mevsimin etkisini göstermesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da hastaneler özellikle son 1 aylık dönemde doldu taştı.

Solunum yolu enfeksiyonları acilleri doldurdu

Öksürme, boğaz ağrısı, halsizlik gibi üst solunum vakalarıyla hastanelerin yolunu tutanlar, acil servis başta olmak üzere hastanelerde ve aile hekimliklerinde yoğunluk oluşturdu. Son dönemde bu grip vakalarının zatürreye çevirdiği hasta sayısında da artış gözlemlendi.

Medikal Park Karadeniz Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde viral enfeksiyonların sıklığında genel bir artış olduğunu, bunun mevsimsel koşullardan kaynaklandığını söyledi. Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların her sene tekrarlayan döngüsel bir durumla arttığını kaydeden Özlü, “Ama polikliniklerde, aile hekimliklerinde, hastanelerde bir yoğunluk olduğu gözlemleniyor. Servisler dolu, çocuk hastaların da erişkin hastaların da sayısı çok fazla. Zatürre dediğimiz ağır tabloyla gelen hastalarımızın sayısında da artış var. ‘Grip oldum, geçer’ dememek lazım” dedi.

Haber Merkezi