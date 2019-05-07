"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İftar sofralarında bu yiyeceklerden kaçınılmalı!

07 Mayıs 2019, Salı 22:00
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, "İftar sofralarının olabildiğince sade kurulması ve besin değeri düşük gereksiz yiyeceklerden kaçınılması uygun olur." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, ramazanda sağlıklı beslenme yöntemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ramazanda beslenme alışkanlıklarının değişimine sağlıklı şekilde ayak uydurulamadığı takdirde, bir ay boyunca gündüz saatlerinde açlık ve susuzluk, akşam ve gece saatlerinde ise şişkinlik, hazımsızlık ve uykusuzluk şikayetlerinin oluşabileceğini söyledi. 

Oruç tutarken açlık ve susuzluk süresini azaltmak için sahura kalkılmasının uygun olacağını belirten Sönmez, bu sayede kalori alımını 2 öğüne yaymanın mümkün olacağını ve özellikle iftara doğru enerji düşmesine bağlı verimsizliğin de azalacağını kaydetti.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı

Ramazanda spor için en uygun zaman aralığı hangisi?

“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

Doktorların sultanı: İbn-i Sina ve Bediüzzaman

Ramazan'da çayı nasıl tüketmeli?

Sağlıklı nefes huzurlu beden -1

'Şok diyetler' ile ilgili çok önemli uyarılar!

Ham meyveler hasta ediyor!

Perhiz yapmak tedavinin başı

***

Prof. Dr. Sönmez, özellikle sahurda posalı gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğini dile getirerek, "Posalı gıdaların 2 önemli yararı vardır. Birincisi, sindirim süresini uzatmasıdır ki bu sayede tokluk hissi daha uzun süre devam eder. İkinci yararı ise ramazanda sıkça görülen kabızlık şikayetlerinin önüne geçmesidir. Posa içeriği yüksek olan besinler arasında kepek veya tam buğday ekmeği, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, bakliyat, yeşil sebze ve meyveler sayılabilir." şeklinde konuştu.

"Baharatlı besinlerin fazla tüketilmesi susuzluk hissini arttırır"

Ramazanda sindirimi zor olan yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Sönmez, sahurda bu tür besinlerin tüketilmesinin gaz ve şişkinlik şikayetlerindeki artışa ve reflü yakınmalarına yol açacağını ifade etti.

Prof. Dr. Sönmez, fazla baharatlı besinlerin de reflü şikayetine ve sindirim sorunlarına yol açabileceğinin altını çizerek, "Baharatlı besinlerin fazla tüketilmesi susuzluk hissini arttıracaktır. Bu nedenle çok baharatlı ve tuzlu besinlerden kaçınmak uygun olacaktır. Çok yağlı, baharatlı besinler ya da kızartmalar yerine ızgarada, fırında, haşlama ya da buğulama yöntemiyle hazırlanmış besinlerin tercih edilmesi hazımsızlık şikayetlerini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Alper Sönmez, iftar sofralarındaki abartılı kalabalığa da değinerek, şöyle konuştu:

"Masada toplanan kişilerin yiyebileceklerinin çok daha fazlasının konduğu iftar sofraları, yeme dürtüsünü arttıracak ve bu durum sindirim sorunlarına ve kilo almaya neden olacaktır. Bunu önlemek için iftar sofralarının olabildiğince sade kurulması ve besin değeri düşük olan gereksiz kalorilerden kaçınılması uygun olur. İftar sonrasında tatlı tüketmek yerine meyveyi tercih etmek çok daha doğrudur. Meyve olarak da özellikle lifli meyvelerin (elma, armut gibi) tüketilmesi çok daha sağlıklıdır.

İftardan sonra hemen uzanmak yerine yürüyüş yapmak çok önemlidir. Bu sayede besinlerin daha iyi sindirilmesi sağlanacak ve ağır bir yemek sonrası sindirim sorunlarının yaşanması önlenecektir. Yaklaşık 30 dakika süren hafif tempolu yürüyüş kendinizi çok daha zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. İftar ve sahur arasında da küçük atıştırmalar yapılabilir. Bu atıştırmalıkların meyve ve kuru yemişlerden oluşması, ihtiyacınız olan posayı alabilmeniz için daha uygundur."

AA

Etiketler: iftar, beslenme
Okunma Sayısı: 47
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beşiktaş, Josef Sural'ı unutmadı

    Zarif: ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile İran anlaşmanın eşiğinde

    İftar sofralarında bu yiyeceklerden kaçınılmalı!

    Muhammed Salah 'sezonun futbolcusu' adayları arasında

    Dışişleri: Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamalarını reddediyoruz

    İlginç görüntü Kars'tan

    ABD'den İsrail istihbaratına dayanan İran iddiası

    Şehit Polis Mevlüt Metin ebedi yolculuğuna uğurlandı

    YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti

    İmamoğlu'ndan YSK'ya eleştiri

    Şehit Akkuş dualarla uğurlandı

    Şehit Akkuş dualarla ebedi yolcuğuna uğurlandı

    Abdullah Gül YSK'nın kararını yorumladı

    Havayolu şirketlerinden seçim kolaylığı

    Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi; 17 yaralı

    Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa'ya kızamık uyarısı

    İdlib'te saldırılara dur denilmeli; ölü sayısı 19'a çıktı

    AB Komisyonu: Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

    İYİ Parti seçim kararının gözden geçirilmesi için YSK'ya başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Cevher İLHAN

    Çelişkiler ve uyarılar
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Genel

    Financial Times'tan İstanbul seçimi haberi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.