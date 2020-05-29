İkinci dalga tedbirleri şimdiden başlamalı

Prof. Dr. Onur Başer, “Dünyayı çok zor bir kış bekliyor, İkinci dalga Türkiye’ye de gelecek. Sayıları takip etmek yerine, gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerekiyor” dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişide tespit edildi ve 350 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye’de ise toplam vaka sayısı 160 bine yaklaşırken, ölenlerin toplam sayısı ise 4 bin 400’ü aşmış durumda. Pek çok ülke gibi Türkiye de COVID-19 salgınına ilişkin normalleşme adımlarını hızlandırdı. DW’deki habere göre ABD’deki Columbia ve Michigan Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak görev yapan sağlık uzmanı Prof. Dr. Onur Başer Türkiye’nin yüksek ihtimalle Ekim ayında ikinci dalga ile karşılaşacağı tahminini dile getirerek “Sayıları takip etmek yerine, gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerekiyor” dedi. Bundan sonra, Ekim ayına kadar vak’a ve ölüm sayıları azalacaktır. Bu süreyi iyi değerlendirip ikinci dalgaya hazır olmak için, test sayılarını düşürmemek hatta daha da arttırmak ve tedavi edilen hasta sayısını yükseltmek gerekiyor.

İstanbul için acele edilmemeli

Prof. Dr. Başer, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke ‘normalleşme’ adımları atmaya başladı. Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. Şu aşamada ‘normalleşme’ doğru bir adım mı? Sorusunu şöyle cevapladı, “Normalleşmenin bir plan dahilinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Örneğin New York’ta normalleşme adımları Temmuz ayına ertelenirken, New York’tan çok daha sıkışık ve kalabalık olan İstanbul’da acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer sektörler açılacaksa, önce temas olasılığı az olan inşaat ve üretim sektörleri, mağaza dışından teslimat yapılabilecek mağazaların açılması gerekiyor. Daha sonra test sayılarını ve tedavi sayılarını artırarak, iki hafta sonra çıkan sayılara göre ikinci aşamada bankalar ve ofislerin açılması, en son olarak da restoranlar ve mağazaların açılması gerektiği kanısındayım. Biz de ise ilk açılan yerler ise berberler ve AVM’ler oldu. En son açılması gereken yerler, ilk başta açılmış oldu.

‘Dünyayı çok zor bir kış bekliyor’

Başer, Türkiye’de ikinci dalga ihtimaline ilişkin şu cümleleri kurdu, “İkinci dalga Türkiye’ye de gelecek. Aşı yetişmeyeceği için tüm dünya gibi Türkiye de ikinci dalgayı yaşayacak. Tüm dünyayı çok zor bir kış bekliyor, çünkü bu kez grip sezonunda gelecek. Eylül ayı ortalarından itibaren sağlık sektörünün üzerine daha fazla yük binecek. New York’ta birçok okul, California’da üniversiteler Eylül’de okullarını açmayacaklarını ilân ettiler. Bizim de şimdide planlamaları yapmamız gerekiyor. Yalnızca sayıları takip edersek, o zaman hiçbir zaman yetişemiyoruz. Bazı tedbirleri önceden almamız gerekiyor.