Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
İlk etapta 3 milyon doz getirilen aşı, acil kullanım onayı verilmesinin ardından dün ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.
Sağlık çalışanlarının bugün aşılanmasıyla birlikte Türkiye'de yaygın aşılama başlamış oldu.
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini söyledi.
"Her şey yolunda işliyor" diyen doktor, aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" demişti.