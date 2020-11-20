Sağlıkçıların çocukları zor durumda

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, Türkiye genelinde aile hekimlerini temsil eden AHEF adına bir açıklama yaptı.

Sezen “Sağlık çalışanlarının da bir ailesi ve çocukları var. 9 aylık dönemde çocuklarından ayrı kaldılar, çoğu zaman aile büyüklerine akrabalarına bırakarak canla başla çalıştılar. Cumhurbaşkanlığının pandeminin ilk aylarında yayınlanan esnek çalışma genelgesinde tüm kamu ve özel hizmet sunan işyerlerinde esnek çalışma uygulanması gerektiği vurgulanırken sağlık bakanlığı bu çalışma değerlendirme şartlarını il sağlık müdürlüğü yetkisine bıraktı. İl müdürlükleri ise son 5 ayda 5 bine yakın sağlık çalışanı covid-19 geçirirken aile hekimliği çalışanlarına esnek çalışma imkânı vermedi” dedi.

Sezen, “Aile büyüklerine covid-19 bulaştırma korkusu ile çocuklarına nasıl bakacaklarını düşünen sağlık çalışanları bu anlamda gerçekten zor durumda. Okul yok, kreş yok, eş çalışıyor. Sağlık çalışanı aklı ailesindeyken, çocuğundayken işine nasıl konsantre olacak?” diye sordu.

Ankara - Recep Gören