Sanal âlemin esiri olmayın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “İnternetin, akıllı telefon ve sanal oyunların sizleri esir almasına kesinlikle izin vermeyin” dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki okullarda öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasında kültürel etkileşim, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Çankaya Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Çocuk Elçiler Projesi”nin tanıtımı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sudan Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani, Ankara Vali Yardımcıları Ali Sözen ile Turan Yılmaz ve Pakistan Büyükelçiliği Basın Ataşesi Abdul Akbar katıldı.

Hakkın hâkim olduğu bir dünya

Savaşların yerine barışın, nefretin yerine sevginin, haksızlık yerine hakkın hâkim olduğu bir dünyanın herkesin mutlu olması için yeterli olduğunu söyleyen Topçu, “Günümüzde teknolojiyi tanıyıp kullanın, ama bilgisayarın, tabletin, internetin, akıllı telefon ve sanal oyunların sizleri esir almasına kesinlikle izin vermeyin. Ailenizle, büyüklerinizle, akrabalarınızla, kitaplar ve öğretmenlerinizle daha çok zaman geçirmeli ve bilmelisiniz ki onlarla birlikte olduğunuzda daha çok şeyler öğrenecek, hayatın içinde sevgi ile güvenli ve sağlıklı olarak büyümüş olacaksınız” dedi.

“Yankı odaları”nda yaşıyoruz

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Çağımız iletişim çağı” ifadesinin aslında bir yanıyla hepimizin gözlerini perdelediğini belirterek, “İnternet elbette ki çok büyük bir bilgi ve iletişim kaynağıdır, ancak internette ortaya koyduğumuz davranışın haberleşme mi, iletişim mi olduğu üzerinde galiba biraz daha düşünmemiz gerek. Sadece kendi ilgi alanlarımızı, kendimiz gibi düşünen insanları, kendi fikirlerimizi dillendiren insan ve kurumları takip ederek, aslında bir anlamda, literatürde ‘yankı odaları’ olarak ifade edilen sosyal alanlarda yaşıyoruz. Yani aslında insanlık birbirini ne duyuyor, ne de konuşuyor. Bilâkis sürekli kendi düşüncesini duyarak daha da kutuplaşıyor ve daha radikalleşiyor. Bu durumun bana göre tek panzehiri, gerçek iletişimdir. Yüzyüze, konuşarak, dilleri inançları farklı insanların, sadece insan olma temelinde ortaya koyacağı gerçek bir iletişim, bu yüzyılın geri kalanını kurtarmanın bana göre en güçlü reçetesidir” şeklinde konuştu.