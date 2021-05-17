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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Sonbaharda yeni pik olabilir'

17 Mayıs 2021, Pazartesi 19:30
“Kademeli normalleşme” kararını eleştiren uzmanlar, “Sonbaharda yeni pik olabilir” uyarısını yaptı.

"Rehavete kapılırsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz'
'Tam Kapanma' salgınla mücadeleyi nasıl etkiledi?

 

 

 

 

Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma bugün sona erdi. İçişleri Bakanlığı yayımladığı bir genelgeyse kademeli normalleşmenin sınırlarını çizdi. Kararları eleştiren pek çok uzman, “Vaka sayısı binin altına inmezse normalleşmeden bahsetmek bilimsel değil” dedi. Test sayısı ve aşılamanın yetersiz olduğuna dikkati çeken uzmanlar, “Açılacak bir yer varsa bu, AVM’ler değil okullar olmalı” diyerek tepki gösterdi. Uzmanlar, “İstanbul’dan bir Covidler göçü yaşandı. Şimdi de geri dönüyorsa önümüzdeki haftalarda ciddi problemlerle karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu.

T24’deki habere göre Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “17 günlük yarı kapanma, beklenen sonuçlara ulaşmadı. Çünkü tam kapanma gerçekleşmedi. AVM’ler açık onlarla ilgili sıkıntı yok ama örneğin çay bahçesi, kahvehane kapalı. Virüsün kapalı yerlerde ağırlıklı olarak bulaştığı ve hastalığın yayılımının kapalı yerler yüzünden meydana geldiği yaklaşımının göz ardı edildiği görülüyor yine. Bundan sonra da zor dikiş tutarız. Biz virüsü görmeme oyunu oynuyoruz, sonbahara kadar böyle insanların mağduriyetleri ile geçen son derece sıkıntılı yaz geçireceğiz” dedi.

“Bunun adı açılma değil, saçılma”

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “2 hafta kapanmadan bizim gördüğümüz yararı gösterebilecek bir noktada değiliz. Şimdi yüzde 50-60 kapanmanın yüzde 20-30 etkisini göreceğimiz zamanda inebildiğimiz yer 11 binli sayılar. 11 binli sayılar başka ülkeler için kapanma alarmı demektir. Ancak insanlar açlığa mahkûm edildi. Bunun adı zaten kapanma değil eve kapatılmaydı. Aşılama yüzde 80, test ise yüzde 38-40 oranında azalmış vaziyette. Bunun adı açılma değil saçılma” değerlendirmesinde bulundu. Türk Tabipleri Birliği II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de, “Yazın vaka sayılarında düşme bekliyoruz ama eylül, ekim gibi, bir de Hindistan varyantı ile yine salgında çok ciddi artışa yol açabilir” uyarısında bulundu.

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