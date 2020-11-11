Virüs akıl sağlığını tehdit ediyor

Lancet Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre koronavirüsü hastalarının akıl hastalığı geliştirme riski daha fazla olabilir.

Çalışmaya göre Koronavirüsü teşhisi konulan kişilerin yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu teşhisi de konuldu. Çalışmaya göre, Koronavirüsünden iyileşen hastaların geliştirdiği akıl sağlığı sorunlarının başında kaygı, depresyon ve uykusuzluk geliyor. Çalışma hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, ‘‘Koronavirüsü hastalarının akıl hastalıkları geliştirme riskinin daha fazla olduğundan endişe ediliyordu. Bulgularımız bunun mümkün olduğunu gösteriyor’’ dedi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Harrison, doktorların ve bilim adamlarının kişilerin Koronavirüsüne yakalanmalarından sonra geliştirdikleri akıl hastalıklarının sebeplerini incelemeleri ve yeni tedaviler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

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